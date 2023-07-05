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***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme

05.07.2023 18:22
***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme


***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Bankamız Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinde değişiklik yapılmış olup sözleşmenin güncel hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 25/04/2023 26/04/2023 10819



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165989


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