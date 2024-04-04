***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBankamız Esas Sözleşmesinin 5'nci maddesinde değişiklik yapılmış olup sözleşmenin güncel hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No5 02/04/2024 02/04/2024 11056http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267388BIST