***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
04.04.2024 17:18
***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Bankamız Esas Sözleşmesinin 5'nci maddesinde değişiklik yapılmış olup sözleşmenin güncel hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
5 02/04/2024 02/04/2024 11056
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267388
BIST
'
17:409.129
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,22
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0772
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8032
17:4034,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1072
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,8029
En Düşük
34,5948
17:402.345,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,09
|Açılış
|: 2.345,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.336,89
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DIRIT
|15,62
|4.129.725
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|76.211.721
|% 10,00
|
|DYOBY
|40,48
|105.754.454
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|113.143.667
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.319.396
|% 10,00
|
|EUYO
|17,39
|30.772.983
|% -9,99
|
|GEREL
|32,42
|212.938.015
|% -9,99
|
|ERSU
|44,36
|62.229.674
|% -9,98
|
|SAMAT
|42,94
|73.963.665
|% -9,98
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% -3,33
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 6,42
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% -2,59
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 3,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8682
|31,8771
|% -0,24
|
|Euro
|34,6244
|34,7075
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,0745
|40,2754
|% -0,60
|
|Frank
|34,9817
|35,1571
|% -0,88
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,72
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,05
|27,08
|% 0,66
|
|Platin
|941,20
|942,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,76
|1.034,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,92
|88,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,87
|2.288,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR