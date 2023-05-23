***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Uzun Vadeli Kredi Notu: B-Kredi Notu Görünümü: NegatifKısa Vadeli Kredi Notu: BKamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153199BIST