***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmiş olup görünümünü ise "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir. Bunu takiben, 15 Mart 2024 tarihinde derecelendirme kuruluşu Bankamızın kredi notunu "B-" olarak teyit etmiş olup, kredi notu görünümünü ise, "Durağan"dan "Pozitif"e revize etmiştir.Güncel ÖncekiUzun Vadeli Kredi NotuB- B-Kredi Notu GörünümüPozitif DurağanKısa Vadeli Kredi NotuB BKamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259449BIST