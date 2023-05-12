***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan 1 hafta önce üyelere sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim Kurulu Üyelerine Bankanın faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396?ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine Genel Kurul'da karar verilmiştir.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı2022 Faaliyet Raporu Sy.129Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120708-Faaliyet Raporu'nda komitelerin çalışma esasları ve sorumlulukları açıklanmıştır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDiğer (Other) Kredi Komitesi Houssem Ben Haj Amor Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Bekir Pakdemirli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Azhar Aziz Dogar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kredi Komitesi Malek Khodr Temsah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Houssem Ben Haj Amor Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Mustafa Büyükabacı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)- Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Mohamed Ali Chatti Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Ghassan Ahmed M Amodi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Akram Yassin Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Seyfullah Demirlek Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mustafa Büyükabacı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Mohamed Ali Chatti Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Bekir Pakdemirli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Khaled Abdulla Mohamed Ateeq Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Malek Khodr Temsah Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Yousef Hassan Y. Khalawi Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Prof. Dr. Hamdi Döndüren Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Danışma Komitesi Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151099BIST