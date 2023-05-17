***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/03/2023Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/03/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/05/2023AçıklamaDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 17.05.2023 tarihinde Bankamızın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notunu 9,25 olarak belirlemiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not9,29 9,3 9,2 9,2 9,25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151943BIST