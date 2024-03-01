***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıDRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/03/2024Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi01/03/2025Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/05/2023AçıklamaBankamız ile DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesi 01.03.2024 tarihinde 1 yıl süre ile yenilenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253427BIST