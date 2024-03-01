***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01.03.2024 11:44
***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/03/2024
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/03/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/05/2023
Açıklama
Bankamız ile DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (DRC RATING) arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi sözleşmesi 01.03.2024 tarihinde 1 yıl süre ile yenilenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253427
BIST