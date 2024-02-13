***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 13.02.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün isminin, Banka'nın sürdürülebilirlik çabalarının koordinasyonunu, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uyumu, yeşil varlık oranı talebini sağlamak amacıyla "Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249290BIST