***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Bankamız bağlı ortaklığı Getinsha GMBH'nin tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Tasfiye işlemleri, ilgili ülke mevzuatı kapsamında yürütülecek olup, işlemlerin tamamlanması akabinde tekrar duyuru yapılması planlanmaktadır. Getinsha GMBH'nin tasfiyesinin Bankamız faaliyetleri ve finansal tabloları açısından önemli bir etkisi beklenmemektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266653BIST