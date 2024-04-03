***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2024 18:11
***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından Bankamız bağlı ortaklığı Getinsha GMBH'nin tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir. Tasfiye işlemleri, ilgili ülke mevzuatı kapsamında yürütülecek olup, işlemlerin tamamlanması akabinde tekrar duyuru yapılması planlanmaktadır. Getinsha GMBH'nin tasfiyesinin Bankamız faaliyetleri ve finansal tabloları açısından önemli bir etkisi beklenmemektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266653
BIST
'
18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0760
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1329
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6825
En Düşük
34,4021
18:052.349,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.347,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9389
|31,9713
|% -0,24
|
|Euro
|34,6068
|34,6993
|% 0,43
|
|Sterlin
|40,2664
|40,4682
|% -0,72
|
|Frank
|35,2393
|35,4159
|% -0,77
|
|Riyal
|8,4956
|8,5381
|% -1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|933,59
|935,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,91
|1.022,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,71
|89,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.285,99
|2.286,33
|% 0,66
|