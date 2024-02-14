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***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.02.2024 18:24
***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Seyfullah Demirlek Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü 07.08.2022 0216 666 03 03 sdemirlek@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206465/ 700920
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120
Emre Sipahi Yönetici 14.02.2024 0 216 666 03 03 esipahi@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 916984/604020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249597


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 660,00 11.984.520 % 10,00  
YAPRK 316,25 197.122.047 % 10,00  
OSTIM 8,80 105.902.946 % 10,00  
MERCN 17,05 82.357.620 % 10,00  
ELITE 63,25 384.042.322 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,7398 30,7447 % 0,13  
Euro 33,0127 33,0249 % 0,35  
Sterlin 38,5024 38,6955 % -0,10  
Frank 34,5892 34,7975 % 0,36  
Riyal 8,1740 8,2149 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,36 22,39 % 0,66  
Platin 892,78 893,73 % 0,66  
Paladyum 929,70 933,14 % 0,66  
Brent Pet. 82,19 82,19 % 0,66  
Altın Ons 1.991,56 1.991,88 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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