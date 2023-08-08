***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.08.2023 15:36
***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihi kararı ile Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Denetim Komitesi'ne "Üye" olarak atanmıştır.
Bankamız Denetim Komitesi üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
Denetim Komitesi Üyeleri:
Mustafa BÜYÜKABACI - Denetim Komitesi Başkanı Mohamed Ali CHATTI - Denetim Komitesi Üyesi Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ - Denetim Komitesi Üyesi
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182087
BIST
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17:407.419
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -51,11
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4027,0169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0545
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4029,6056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0787
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:401.676,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,11
|Açılış
|: 1.676,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.555.936.063
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.795.771
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.812.655
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|385.996.969
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|TKNSA
|26,48
|394.962.700
|% -9,00
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|KORDS
|84,20
|523.270.661
|% -8,13
|
|THYAO
|259,90
|12.207.818.949
|% -2,62
|
|ASTOR
|115,80
|7.258.625.712
|% 7,92
|
|KOZAL
|27,94
|5.805.276.439
|% 2,19
|
|YKBNK
|14,71
|4.630.215.715
|% -0,88
|
|ISCTR
|16,04
|4.513.019.760
|% -0,80
|
|YKBNK
|14,71
|4.630.215.715
|% -0,88
|
|SKBNK
|3,18
|899.604.967
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,95
|2.534.640.414
|% -1,97
|
|ISCTR
|16,04
|4.513.019.760
|% -0,80
|
|ADESE
|1,97
|457.179.302
|% 4,23
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0094
|27,0152
|% 0,20
|
|Euro
|29,5900
|29,6078
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2451
|34,4169
|% -0,43
|
|Frank
|30,7082
|30,8932
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1808
|7,2168
|% 0,14
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-5,70
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-4,27
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.184
|11.284
|138,00
|
|Yarım
|5.596
|5.668
|69,00
|
|Çeyrek
|2.798
|2.834
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,85
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|-0,29
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,76
|
Seans Raporu
17:38
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-
17:53DZGYO
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 034, 836 adet işlem
-
17:51YAYLA
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 551, 647 adet işlem
-
17:50MAKTK
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 775, 783 adet işlem
-
17:49XU100
Endeks 7, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 33 altında . İşlem hacmi 123, 984.00 milyon TL de
-
17:48SELVA
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 820, 838 adet işlem