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***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

08.08.2023 15:36
***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihi kararı ile Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Denetim Komitesi'ne "Üye" olarak atanmıştır.
Bankamız Denetim Komitesi üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
Denetim Komitesi Üyeleri:
Mustafa BÜYÜKABACI - Denetim Komitesi Başkanı Mohamed Ali CHATTI - Denetim Komitesi Üyesi Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ - Denetim Komitesi Üyesi
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182087


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