***ALK* *ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALK******ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 08.08.2023 tarihi kararı ile Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ, Denetim Komitesi'ne "Üye" olarak atanmıştır.Bankamız Denetim Komitesi üyeleri aşağıda gösterilmiştir.Denetim Komitesi Üyeleri:Mustafa BÜYÜKABACI - Denetim Komitesi Başkanı Mohamed Ali CHATTI - Denetim Komitesi Üyesi Dr. Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ - Denetim Komitesi ÜyesiKamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182087BIST