***ALK* *ASGYO* *ALBRK* *BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.08.2023 09:03
***ALK******ASGYO******ALBRK******BNTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK, ASGYO, BNTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186275
BIST
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10:267.687
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 24,82
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:2627,1047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0617
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:2629,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1064
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:261.652,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.652,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:24
|GSRAY
|6,85
|152.814.222
|% 10,04
|
|UNLU
|15,62
|49.095.353
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|30.866.778
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|20.600.020
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,62
|5.820.870
|% 9,04
|
|FORTE
|94,60
|19.740.087
|% -9,99
|
|EUKYO
|15,78
|1.227.038
|% -7,12
|
|COSMO
|138,90
|11.055.269
|% -5,06
|
|BARMA
|19,35
|27.166.491
|% -4,96
|
|MIPAZ
|32,04
|809.571
|% -4,93
|
|ASTOR
|131,40
|1.394.478.022
|% 0,08
|
|THYAO
|255,30
|1.190.958.806
|% 0,31
|
|TUPRS
|122,20
|1.176.950.332
|% 2,52
|
|SDTTR
|342,70
|1.036.519.456
|% 5,77
|
|EKGYO
|9,01
|800.134.573
|% 1,58
|
|EKGYO
|9,01
|800.134.573
|% 1,58
|
|ZOREN
|4,81
|309.864.354
|% -2,43
|
|YKBNK
|16,55
|629.421.540
|% 1,78
|
|ISCTR
|17,23
|488.260.541
|% 1,06
|
|ADESE
|2,01
|51.019.704
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0682
|27,1333
|% 0,33
|
|Euro
|29,5239
|29,5513
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,3940
|34,5665
|% 0,10
|
|Frank
|30,6768
|30,8616
|% 0,11
|
|Riyal
|7,2046
|7,2408
|% 0,11
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|5,08
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.071
|11.152
|28,00
|
|Yarım
|5.552
|5.602
|15,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.801
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,74
|0,21
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,38
|