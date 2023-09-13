***ALK* *ATLAS* *BIGCH* *LIDER* *ALBRK* *IYF* *NNF* *INFO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.09.2023 08:52
***ALK******ATLAS******BIGCH******LIDER******ALBRK******IYF******NNF******INFO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALK, ATLAS, BIGCH, INFO, IYF, LIDER, ALBRK]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194309
BIST
'
10:218.224
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 63,92
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.225
10:2126,9377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0950
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2128,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0408
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:211.651,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.651,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:20
|EBEBK
|74,80
|35.778.261
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|3.134.213
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|249.090.687
|% 9,97
|
|COSMO
|138,40
|29.188.697
|% 9,93
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|TATEN
|61,75
|194.803.425
|% -5,51
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|ULAS
|17,62
|2.479.486
|% -4,60
|
|SISE
|55,25
|1.574.629.480
|% 1,84
|
|THYAO
|237,30
|917.332.145
|% 0,55
|
|ENKAI
|37,30
|852.599.441
|% -2,30
|
|KOZAL
|32,00
|750.617.174
|% 1,27
|
|KZGYO
|42,38
|743.733.071
|% -3,51
|
|AKGRT
|5,89
|238.401.828
|% 4,06
|
|YKBNK
|16,54
|621.260.326
|% 2,16
|
|EKGYO
|8,91
|297.108.633
|% 0,45
|
|SKBNK
|5,32
|159.169.498
|% 1,72
|
|SISE
|55,25
|1.574.629.480
|% 1,84
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9215
|26,9375
|% 0,35
|
|Euro
|28,9447
|29,0014
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4108
|33,5784
|% -0,16
|
|Frank
|30,0326
|30,2135
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1506
|7,1865
|% 0,14
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,56
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,85
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.031
|11.129
|-28,00
|
|Yarım
|5.533
|5.587
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|0,22
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 08 artarak (% 0.56 ) 8, 647
-
10:35
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SNPAM, BALAT
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ENKAI
-
10:35XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 054.00 milyon TL de
-
10:35CVKMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 472.20 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 236 adet işlem