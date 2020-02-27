***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2020 12:03
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27.02.2020 tarihinde aldığı karara göre
Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi için, Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821946
BIST
13:23112.581
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -2.589,98
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
112.372
13:236,1723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1733
En Düşük
6,1506
13:236,7570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7570
En Düşük
6,6963
13:23326,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,78
|Açılış
|: 326,77
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,25
|35.293.183
|% 10,54
|
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,35
|32.995.826
|% 9,17
|
|ALGYO
|15,92
|109.066.507
|% -10,56
|
|BURCE
|6,88
|1.911.005
|% -8,99
|
|TSPOR
|5,57
|25.969.387
|% -8,69
|
|FENER
|12,20
|51.808.320
|% -8,61
|
|HALKS
|3,29
|87.773
|% -8,61
|
|THYAO
|12,69
|1.115.843.042
|% -4,15
|
|ASELS
|28,02
|518.557.975
|% -3,38
|
|KRDMD
|2,83
|447.413.968
|% -2,75
|
|IHLGM
|1,34
|362.956.066
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,51
|226.986.090
|% -0,66
|
|IHLGM
|1,34
|362.956.066
|% 0,75
|
|KRDMD
|2,83
|447.413.968
|% -2,75
|
|EKGYO
|1,51
|226.986.090
|% -0,66
|
|THYAO
|12,69
|1.115.843.042
|% -4,15
|
|KARSN
|1,84
|141.646.565
|% -5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9223
|7,9620
|% 0,04
|
|Frank
|6,3233
|6,3614
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6394
|1,6476
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|9,81
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|19,60
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,80
|51,80
|-1,01
|