***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2020 11:27
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2020
Tescil Tarihi
31.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.04.2020 - 10051
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi için, 24.03.2020 tarihinde Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 03.04.2020 tarihli 10051 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834927
BIST
14:1591.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.703,42
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
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91.314
En Düşük
90.631
14:156,7743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0401
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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6,7900
En Düşük
6,7161
14:157,3220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0351
|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,3371
En Düşük
7,2586
14:15356,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 6,10
|Açılış
|: 356,68
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,60
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.723.545
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.729.985
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.163.478
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.763.611
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|GARAN
|7,66
|352.202.892
|% 1,59
|
|SASA
|9,09
|316.059.416
|% 7,96
|
|THYAO
|9,11
|255.042.178
|% 2,02
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|ASELS
|23,64
|202.320.839
|% 1,90
|
|IHLGM
|1,06
|104.881.247
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.433.956
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|166.669.833
|% 2,20
|
|PETKM
|3,49
|241.950.058
|% 2,35
|
|IHLAS
|0,54
|30.023.510
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3317
|8,3735
|% 1,14
|
|Frank
|6,9139
|6,9555
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7995
|1,8085
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.644
|24,97
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
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