***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2020Tescil Tarihi31.03.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su03.04.2020 - 10051AçıklamalarŞirketimiz 2020 yılı hesap dönemi için, 24.03.2020 tarihinde Genel Kurul toplantısında seçilmiş olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünce 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 03.04.2020 tarihli 10051 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834927BIST