***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.02.2021 15:51
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göre
Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi için, Denetimden sorumlu komitenin ön onayı gereğince bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912895
BIST
15:471.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:477,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:478,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1394
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:47416,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,56
|Açılış
|: 416,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:45
|CASA
|215,30
|678.626
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,68
|872.370
|% 4,69
|
|PAMEL
|22,50
|4.267.356
|% 4,17
|
|ISKPL
|33,94
|198.526.247
|% 1,98
|
|OYAKC
|7,64
|98.984.486
|% 0,39
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.451.869
|% -9,94
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|THYAO
|13,04
|1.420.648.619
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,10
|1.317.387.056
|% -3,30
|
|SASA
|42,10
|1.287.381.847
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.938.805
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|1.809.608.764
|% 1,36
|
|IHLAS
|0,88
|203.993.185
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|378.608.435
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|268.509.202
|% -1,46
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2433
|7,2503
|% 1,13
|
|Euro
|8,8693
|8,8759
|% 1,72
|
|Sterlin
|10,2125
|10,2637
|% 1,05
|
|Frank
|7,9648
|8,0128
|% 1,14
|
|Riyal
|1,9257
|1,9353
|% 1,03
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:45
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-
16:00ACSEL
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 20.16 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 057 adet işlem
-
15:59OZBAL
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 305 adet işlem
-
15:58MNDRS
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 039, 808 adet işlem
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15:57XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 22, 930.00 milyon TL de
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15:57VAKFN
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 17.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 928 adet işlem