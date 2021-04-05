***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2021 14:44
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
31.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 - 10302
Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi için 23.03.2021 tarihinde Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 31.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve tescile ilişkin ilan 05.04.2021 tarihli 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923315
BIST
15:581.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.440
En Düşük
1.429
15:588,1162
En Yüksek
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|Açılış
|: 8,0900
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,2475
En Düşük
8,1007
15:589,5730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,7115
En Düşük
9,5328
15:58449,89
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|| -4,24
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 454,13
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458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ERBOS
|75,90
|46.964.540
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.581.713
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.590.436
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.711.243
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.337.517
|% -9,96
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|EKGYO
|2,02
|1.310.147.460
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,20
|708.249.745
|% 0,88
|
|GARAN
|6,90
|597.479.473
|% 0,27
|
|SOKM
|12,61
|500.614.320
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,02
|1.310.147.460
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|127.201.234
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|GARAN
|6,90
|597.479.473
|% 0,27
|
|ODAS
|3,66
|291.261.478
|% 4,27
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1162
|8,1234
|% -0,36
|
|Euro
|9,5616
|9,5757
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,2232
|11,2795
|% -0,16
|
|Frank
|8,5934
|8,6452
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1564
|2,1673
|% -0,50
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,28
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.033
|5,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|0,15
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|0,07
|
|Çeyrek
|721
|737
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
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