***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.02.2021 09:36
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin, "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 8. Maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909815
BIST
10:131.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,78
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.569
10:136,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0478
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9112
10:138,3993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0553
|Açılış
|: 8,4450
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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8,4620
En Düşük
8,3877
10:13405,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,56
|Açılış
|: 405,67
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler10:13
|BALAT
|10,89
|2.073.118
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.183.740
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|7.722.375
|% 9,97
|
|CASA
|186,40
|37.280
|% 9,97
|
|ERBOS
|78,35
|22.855.347
|% 9,96
|
|EKIZ
|9,56
|1.845.768
|% -9,98
|
|TACTR
|29,10
|412.260
|% -8,14
|
|BASCM
|16,00
|86.400
|% -7,51
|
|IDEAS
|25,10
|3.328.511
|% -7,04
|
|ARMDA
|65,65
|133.205
|% -4,99
|
|KOZAL
|151,30
|254.216.910
|% 1,75
|
|SASA
|40,54
|235.182.151
|% 7,08
|
|IPEKE
|17,10
|147.592.112
|% 4,46
|
|GUBRF
|75,95
|136.074.097
|% 3,83
|
|KOZAA
|20,40
|97.015.221
|% 3,29
|
|SKBNK
|1,51
|41.814.461
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,93
|50.899.652
|% 0,34
|
|IHLAS
|1,08
|13.007.884
|% 0,00
|
|PETKM
|5,14
|54.150.807
|% 0,19
|
|ODAS
|4,09
|42.279.898
|% 0,49
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9146
|6,9164
|% -0,69
|
|Euro
|8,3929
|8,3993
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,6057
|9,6539
|% -0,50
|
|Frank
|7,7488
|7,7954
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,68
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|5,01
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,67
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,53
|63,53
|0,23
|