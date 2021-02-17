***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin, "Şirketin Yönetimi, Temsil ve İlzamı" başlıklı 8. Maddesinin tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmişti. Başvurumuz 17.02.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.Bu doğrultuda Esas Sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecektir. Söz konusu tadil metni alınan izinler çerçevesinde, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910458BIST