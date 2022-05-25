***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.05.2022 10:32
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 25.05.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak kalemlerinden 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,
Bu amaçla, hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurula sunulmasına, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032269
BIST
11:102.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.386
11:1016,3501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2743
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3513
En Düşük
16,0430
11:1017,4628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1662
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4628
En Düşük
17,2406
11:10975,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 9,00
|Açılış
|: 975,24
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
975,26
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ARCLK
|74,40
|522.844.563
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,38
|22.365.827
|% 8,58
|
|DAGHL
|26,70
|3.693.020
|% 8,54
|
|OYAYO
|7,52
|3.226.947
|% -6,00
|
|SELVA
|8,89
|6.551.079
|% -5,43
|
|DOGUB
|4,50
|13.437.000
|% -5,26
|
|SEYKM
|7,36
|15.020.326
|% -4,29
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,77
|607.338.058
|% -0,26
|
|THYAO
|42,12
|601.426.795
|% -0,09
|
|ARCLK
|74,40
|522.844.563
|% 9,98
|
|ASELS
|23,56
|488.167.236
|% 2,17
|
|KCHOL
|39,20
|431.861.860
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,56
|148.283.667
|% 0,00
|
|GARAN
|14,77
|607.338.058
|% -0,26
|
|YKBNK
|4,36
|155.715.591
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,65
|124.626.954
|% 0,55
|
|SKBNK
|1,27
|37.782.805
|% 0,79
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3348
|16,3530
|% 1,72
|
|Euro
|17,4404
|17,4641
|% 0,97
|
|Sterlin
|20,4122
|20,5146
|% 1,46
|
|Frank
|16,9052
|17,0071
|% 1,28
|
|Riyal
|4,3398
|4,3615
|% 1,42
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-8,41
|
|Altın Gr.
|975
|975
|9,00
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,15
|