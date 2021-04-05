Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

05.04.2021 14:45



***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Esas sözleşmenin son hali ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,5,7,9,10,12,14,15,17,21 12/10/2000 17/10/2000 5154
6 30/10/2000 01/11/2000 5165
6 12/11/2001 16/11/2001 5426
6 10/07/2003 15/07/2003 5841
6 08/10/2004 19/10/2004 6160
3,6,7 31/03/2006 06/04/2006 6529
3 06/04/2010 13/04/2010 7542
3,6 24/03/2011 31/03/2011 7784
2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23 24/04/2012 02/05/2012 8059
3,7,9,10,11,21,22,24 05/04/2013 11/04/2013 8298
8,12,20 04/04/2018 10/04/2018 9555
8 31/03/2021 05/04/2021 10302



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923316


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:591.437
Değişim :  0,47% |  6,65
Açılış :  1.429  
Önceki Kapanış :  1.430  
En Yüksek
1.440 En Düşük
1.429
BIST En Aktif Hisseler15:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 909,70 309.760.014 % 10,00  
ERBOS 75,90 47.173.568 % 10,00  
SNKRN 38,50 3.629.588 % 10,00  
IZFAS 12,99 30.625.522 % 9,99  
KRTEK 21,86 44.213.034 % 9,96  
daha fazla
15:59 Alış Satış %  
Dolar 8,1132 8,1196 % -0,40  
Euro 9,5606 9,5741 % -0,09  
Sterlin 11,2301 11,2864 % -0,09  
Frank 8,5949 8,6467 % -0,23  
Riyal 2,1575 2,1683 % -0,45  
daha fazla
15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 -8,67  
Altın Gr. 450 450 -4,30  
Cumhuriyet 2.977 3.022 -6,00  
Tam 2.960 3.036 -10,99  
Yarım 1.430 1.469 -5,32  
Çeyrek 717 734 -2,66  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 -0,11  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,03  
B. Petrol 63,88 63,88 -0,98  
Seans Raporu 15:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru