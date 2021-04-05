***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmenin son hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3,4,5,7,9,10,12,14,15,17,21 12/10/2000 17/10/2000 51546 30/10/2000 01/11/2000 51656 12/11/2001 16/11/2001 54266 10/07/2003 15/07/2003 58416 08/10/2004 19/10/2004 61603,6,7 31/03/2006 06/04/2006 65293 06/04/2010 13/04/2010 75423,6 24/03/2011 31/03/2011 77842,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23 24/04/2012 02/05/2012 80593,7,9,10,11,21,22,24 05/04/2013 11/04/2013 82988,12,20 04/04/2018 10/04/2018 95558 31/03/2021 05/04/2021 10302http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923316BIST