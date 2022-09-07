***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.09.2022 09:11
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,5,7,9,10,12,14,15,17,21 12/10/2000 17/10/2000 5154
6 30/10/2000 01/11/2000 5165
6 12/11/2001 16/11/2001 5426
6 10/07/2003 15/07/2003 5841
6 08/10/2004 19/10/2004 6160
3,6,7 31/03/2006 06/04/2006 6529
3 06/04/2010 13/04/2010 7542
3,6 24/03/2011 31/03/2011 7784
2,3,4,6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,21,22,23 24/04/2012 02/05/2012 8059
3,7,9,10,11,21,22,24 05/04/2013 11/04/2013 8298
8,12,20 04/04/2018 10/04/2018 9555
8 31/03/2021 05/04/2021 10302
6 05/09/2022 05/09/2022 10653
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060827
BIST