***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 18:19
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte PDF formatında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053081
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1394
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3814
En Düşük
18,1988
18:051.032,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,79
|Açılış
|: 1.032,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9385
|17,9425
|% 0,17
|
|Euro
|18,3068
|18,3824
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,6966
|21,8054
|% 0,65
|
|Frank
|18,7614
|18,8744
|% 1,15
|
|Riyal
|4,7628
|4,7867
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|13,20
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|8,86
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.903
|6.989
|-1,00
|
|Yarım
|3.364
|3.417
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.708
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,45
|
|B. Petrol
|96,01
|96,01
|1,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, EKGYO, HEKTS
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 07 artarak (% 1.81 ) 2, 472
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZGYO, ORMA, DMSAS, NETAS, DURDO, GSRAY, KONKA, YBTAS, GARFA, IHAAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO, HUNER
-
17:59
RODRG, OBASE, MTRKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında