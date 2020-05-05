***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238Transferler47.335.408 -47.335.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.910 6.709.005 6.737.915 6.737.915Dönem Karı (Zararı)6.709.005 6.709.005 6.709.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.910 28.910 28.910Kar Payları4.e 5.195.386 -37.256.867 -32.061.481 -32.061.481Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.748.105 17.126.792 19.707.619 6.709.005 125.709.672 125.709.672Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Transferler44.465.221 -44.465.221 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-208.450 19.494.772 19.286.322 19.286.322Dönem Karı (Zararı)19.494.772 19.494.772 19.494.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-208.450 -208.450 -208.450Kar Payları4.e 5.563.451 -41.457.854 -35.894.403 -35.894.403Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.734.252 22.690.243 22.357.110 19.494.772 145.722.234 145.722.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-322.202 -20.453.232Dönem Karı (Zararı)19.494.772 6.709.005Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.494.772 6.709.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.116.543 214.558Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.070.622 1.705.433Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.043 -13.868Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -5.043 -13.868Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler458.008 369.585Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler458.008 369.585Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler47.889 -562.801Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-400.193 -562.511Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler448.082 -290Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-9.106.881 -3.307.916Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-92.302 -48.568İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-92.302 -48.568Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 5.511.164 2.098.328Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.635Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.677.164 -26.717.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.768.463 -31.662.265İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.768.463 -31.662.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler181.460 -6.738.099İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)181.460 -6.738.099Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.902.967 5.595.693Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 279.230 -911.472Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.394.604 5.947.024İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -939.649 -799.907İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 5.334.253 6.746.931Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 383.918 367.091Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 14.881.526 -3.648.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.873.528 4.333.454Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.473.845 3.667.060Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)399.683 666.394Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.701.065 -19.793.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.910 -252.241Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.017.357 -407.100YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-210.449 1.169.696Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-716.747 -673.078Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -701.506 -673.078Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.241 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler34.375 1.152.549Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler34.375 1.152.549Alınan Faiz471.923 664.590FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.544.845 42.639.671Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 43.072.262Kredilerden Nakit Girişleri1.500.000 43.072.262Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.218.360 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.218.360 0Ödenen Faiz-1.826.485 -432.591YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-37.077.496 23.356.135Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.312.710 6.066.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -30.764.786 29.422.483DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.718.333 64.201.325DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 71.953.547 93.623.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 71.986.385 102.822.901Ticari Alacaklar77.971.932 55.943.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 77.971.932 55.943.025Diğer Alacaklar136.620 318.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar136.620 318.080Stoklar6 56.605.473 36.697.463Peşin Ödenmiş Giderler1.643.634 1.922.864İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 1.132.284 1.647.832İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 511.350 275.032Diğer Dönen Varlıklar12.291.625 13.909.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 12.291.625 13.909.637ARA TOPLAM220.635.669 211.613.970TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR220.635.669 211.613.970DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.092.997 1.000.695Maddi Duran Varlıklar8 24.732.651 25.040.432Arazi ve Arsalar2.906.021 2.906.021Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri661.520 685.900Binalar2.677.507 2.780.714Tesis, Makine ve Cihazlar15.375.677 15.720.045Taşıtlar1.349.026 1.152.485Mobilya ve Demirbaşlar1.454.768 1.487.135Yapılmakta Olan Yatırımlar308.132 308.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.586.738 1.632.832Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.586.738 1.632.832Peşin Ödenmiş Giderler261.622 117.455İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 3.645 3.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 257.977 114.439Ertelenmiş Vergi Varlığı16 861.429 668.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.535.437 28.460.186TOPLAM VARLIKLAR249.171.106 240.074.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 36.100.127İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 36.100.127Banka Kredileri0 36.100.127Ticari Borçlar34.273.356 26.374.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 719.929 1.659.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 33.553.427 24.715.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 2.665.718 2.281.800Diğer Borçlar35.162.157 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar35.162.157 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.170.420 288.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 15.170.420 288.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 5.557.606 3.923.256Kısa Vadeli Karşılıklar731.055 461.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar425.749 371.917Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 305.306 89.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler975.581 112.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler975.581 112.908ARA TOPLAM94.535.893 69.543.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.535.893 69.543.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar8.912.979 8.200.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 8.912.979 8.200.317TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.912.979 8.200.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER103.448.872 77.743.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar145.722.234 162.330.315Ödenmiş Sermaye14 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları14 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.734.252 -3.525.802Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.734.252 -3.525.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.734.252 -3.525.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 22.690.243 17.126.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.357.110 19.349.743Net Dönem Karı veya Zararı19.494.772 44.465.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR145.722.234 162.330.315TOPLAM KAYNAKLAR249.171.106 240.074.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat85.715.294 94.600.323Satışların Maliyeti-65.571.966 -83.904.491TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.143.328 10.695.832BRÜT KAR (ZARAR)20.143.328 10.695.832Genel Yönetim Giderleri-2.769.592 -2.894.669Pazarlama Giderleri-2.029.711 -2.055.717Araştırma ve Geliştirme Giderleri-31.601 -24.391Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.780.819 9.656.099Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.803.124 -5.994.928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.290.119 9.382.226Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 25.635Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar92.302 48.568FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.382.421 9.456.429Finansman Gelirleri15 0 1.198.419Finansman Giderleri15 -3.376.485 -1.847.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.005.936 8.807.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.511.164 -2.098.328Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -5.651.707 -2.162.637Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 140.543 64.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.494.772 6.709.005DÖNEM KARI (ZARARI)19.494.772 6.709.005Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.494.772 6.709.005Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 17 0,00371329 0,00127791Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-208.450 28.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-208.450 28.910Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-208.450 28.910Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-208.450 28.910TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.286.322 6.737.915Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.286.322 6.737.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842764BIST