***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238Transferler47.335.408 -47.335.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-394.910 18.992.525 18.597.615 18.597.615Dönem Karı (Zararı)18.992.525 18.992.525 18.992.525Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-394.910 -394.910 -394.910Kar Payları4-14 5.195.386 -37.614.743 0 -32.419.357 -32.419.357Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.171.925 17.126.792 19.349.743 18.992.525 137.211.496 137.211.496Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Transferler44.465.221 -44.465.221 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-369.143 45.306.125 44.936.982 44.936.982Dönem Karı (Zararı)45.306.125 45.306.125 45.306.125Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-369.143 -369.143 -369.143Kar Payları4-14 5.563.451 -41.457.855 -35.894.404 -35.894.404Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.894.945 22.690.243 22.357.109 45.306.125 171.372.893 171.372.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.581.875 -60.708.880Dönem Karı (Zararı)45.306.125 18.992.526Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.306.125 18.992.526Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.401.442 8.009.926Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.137.471 3.205.185Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.944 -12.044Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.944 -12.044Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler888.027 830.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler888.027 830.769Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-302.721 925.350Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -597.659 -1.045.962Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 294.938 1.971.312Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.077.077 -2.418.457Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-97.824 -32.117Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 13.059.626 5.536.875Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.635Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.558.877 -84.806.553Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.442.105 -67.144.605İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.442.105 -67.144.605Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler179.869 -114.185İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)179.869 -114.185Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.559.154 -1.410.754Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)774.972 -628.412Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.974.716 -10.027.145İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.655.070 -1.490.515İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.319.646 -8.536.630Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 852.265 349.842Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -286.770 -1.696.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.896.762 -4.135.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)5.078.441 -4.796.546Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)818.321 661.317Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.654.194 -57.804.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-308.517 -362.087Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.619.164 -2.542.692YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-440.143 1.456.874Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.133.537 -858.176Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.096.103 -858.176Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -37.434 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 1.141.373Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 1.141.373Alınan Faiz693.394 1.148.042FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.661.150 -2.514.933Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.500.000 30.957.689Kredilerden Nakit Girişleri1.500.000 30.957.689Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.218.360 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.218.360 0Ödenen Temettüler4 -11.116.305 -32.419.357Ödenen Faiz-1.826.485 -1.053.265YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.683.168 -61.766.939Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.171.300 48.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -54.511.868 -61.718.849DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.718.333 64.201.325DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.206.465 2.482.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 48.215.298 102.822.901Ticari Alacaklar102.217.924 55.943.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 102.217.924 55.943.025Diğer Alacaklar138.211 318.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar138.211 318.080Stoklar6 54.265.561 36.697.463Peşin Ödenmiş Giderler1.147.892 1.922.864İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 658.787 1.647.832İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 489.105 275.032Diğer Dönen Varlıklar8.782.324 13.909.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 8.782.324 13.909.637ARA TOPLAM214.767.210 211.613.970TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR214.767.210 211.613.970DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.098.519 1.000.695Maddi Duran Varlıklar8 24.123.647 25.040.432Arazi ve Arsalar2.906.021 2.906.021Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri635.656 685.900Binalar2.574.300 2.780.714Tesis, Makine ve Cihazlar14.735.532 15.720.045Taşıtlar1.237.554 1.152.485Mobilya ve Demirbaşlar1.401.057 1.487.135Yapılmakta Olan Yatırımlar633.527 308.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.545.683 1.632.832Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.545.683 1.632.832Peşin Ödenmiş Giderler166.327 117.455İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 4.279 3.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 162.048 114.439Ertelenmiş Vergi Varlığı19 860.105 668.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.794.281 28.460.186TOPLAM VARLIKLAR242.561.491 240.074.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 0 36.100.127İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 36.100.127Banka Kredileri0 36.100.127Ticari Borçlar25.488.366 26.374.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 4.508 1.659.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 25.483.858 24.715.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.134.065 2.281.800Diğer Borçlar24.466.993 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 24.466.993 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.124 288.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 2.124 288.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 7.462.765 3.923.256Kısa Vadeli Karşılıklar774.906 461.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 368.646 371.917Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 406.260 89.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler618.122 112.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler618.122 112.908ARA TOPLAM61.947.341 69.543.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.947.341 69.543.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9.241.257 8.200.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 9.241.257 8.200.317TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.241.257 8.200.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.188.598 77.743.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar171.372.893 162.330.315Ödenmiş Sermaye14 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları14 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.894.945 -3.525.802Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.894.945 -3.525.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.894.945 -3.525.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 22.690.243 17.126.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.357.109 19.349.743Net Dönem Karı veya Zararı45.306.125 44.465.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR171.372.893 162.330.315TOPLAM KAYNAKLAR242.561.491 240.074.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 197.296.949 202.365.939 111.581.655 107.765.616Satışların Maliyeti16 -144.776.690 -172.149.206 -79.204.724 -88.244.715TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)52.520.259 30.216.733 32.376.931 19.520.901BRÜT KAR (ZARAR)52.520.259 30.216.733 32.376.931 19.520.901Genel Yönetim Giderleri17 -5.646.279 -5.198.176 -2.876.687 -2.303.507Pazarlama Giderleri-4.291.142 -4.448.510 -2.261.431 -2.392.793Araştırma ve Geliştirme Giderleri-73.617 -51.501 -42.016 -27.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 30.014.008 23.988.799 7.233.189 14.332.700Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -10.824.801 -16.206.344 -1.021.677 -10.211.416ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.698.428 28.301.001 33.408.309 18.918.775Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 25.635 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar97.824 32.117 5.522 -16.451FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.796.252 28.358.753 33.413.831 18.902.324Finansman Gelirleri15 0 938.658 0 -259.761Finansman Giderleri15 -3.430.501 -4.768.010 -54.016 -2.920.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.365.751 24.529.401 33.359.815 15.722.068Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.059.626 -5.536.875 -7.548.462 -3.438.547Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -13.158.673 -5.839.222 -7.506.966 -3.676.585Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 99.047 302.347 -41.496 238.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.306.125 18.992.526 25.811.353 12.283.521DÖNEM KARI (ZARARI)45.306.125 18.992.526 25.811.353 12.283.521Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.306.125 18.992.526 25.811.353 12.283.521Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1Kr. Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 0,86297381 0,36176240 0,49164482 0,23397183DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-369.143 -394.910 -160.693 -423.820Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-461.429 -493.637 -200.866 -508.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler92.286 98.727 40.173 84.764Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri92.286 98.727 40.173 84.764Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-369.143 -394.910 -160.693 -423.820TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.936.982 18.597.616 25.650.660 11.859.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları44.936.982 18.597.616 25.650.660 11.859.701http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866773BIST