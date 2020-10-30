***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238Transferler47.335.408 -47.335.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-334.490 30.214.247 29.879.757 29.879.757Dönem Karı (Zararı)30.214.247 30.214.247 30.214.247Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-334.490 -334.490 -334.490Kar Payları4.c 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.111.505 17.126.792 19.349.743 30.214.247 148.493.638 148.493.638Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Transferler44.465.221 -44.465.221 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-344.799 74.143.331 73.798.532 73.798.532Dönem Karı (Zararı)74.143.331 74.143.331 74.143.331Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-344.799 -344.799 -344.799Kar Payları4.c 5.563.451 -41.457.855 -35.894.404 -35.894.404Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.870.601 22.690.243 22.357.109 74.143.331 200.234.443 200.234.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.207.574 -64.409.059Dönem Karı (Zararı)74.143.331 30.214.247Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)74.143.331 30.214.247Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.086.039 11.962.891Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.199.563 4.282.825Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.296 88.387Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.296 88.387Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.282.634 1.176.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.282.634 1.176.057Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-334.329 2.222.196Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -731.117 -1.059.279Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 396.788 3.281.475Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-39.284.673 -4.500.889Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-184.787 36.108Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 21.226.257 8.683.842Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.635Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.936.152 -100.077.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.754.687 -115.242.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.754.687 -115.242.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler138.597 -121.028İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)138.597 -121.028Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.493.917 21.251.742Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.471.134 -113.807Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.729.048 -4.405.155İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -1.650.623 -1.486.279İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-20.078.425 -2.918.876Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 886.000 434.857Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -176.732 -3.691.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.722.501 1.810.455Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.073.267 1.257.812Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)649.234 552.643Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları37.121.140 -57.900.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-803.344 -377.921Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.110.222 -6.130.958YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-381.149 792.512Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri201.355 25.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.418.189 -1.490.927Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.380.107 -1.479.817Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.082 -11.110Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 1.096.445Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 1.096.445Alınan Faiz835.685 1.161.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.764.986 -150.329Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27.425.247 72.951.841Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.218.360 -37.970.868Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.218.360 -37.970.868Ödenen Temettüler-11.116.305 -32.419.357Ödenen Faiz-1.855.568 -2.711.945YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.938.561 -63.766.876Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi31.152.998 186.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 28.214.437 -63.580.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.718.333 64.201.325DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.932.770 620.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 130.932.770 102.822.901Ticari Alacaklar75.281.251 55.943.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 75.281.251 55.943.025Diğer Alacaklar179.483 318.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar179.483 318.080Stoklar6 40.182.084 36.697.463Peşin Ödenmiş Giderler451.730 1.922.864İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 146.802 1.647.832İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 304.928 275.032Diğer Dönen Varlıklar9.672.274 13.909.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 9.672.274 13.909.637ARA TOPLAM256.699.592 211.613.970TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR256.699.592 211.613.970DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.185.482 1.000.695Maddi Duran Varlıklar8 23.206.132 25.040.432Arazi ve Arsalar2.906.021 2.906.021Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri609.809 685.900Binalar2.471.093 2.780.714Tesis, Makine ve Cihazlar14.099.720 15.720.045Taşıtlar1.222.431 1.152.485Mobilya ve Demirbaşlar1.382.110 1.487.135Yapılmakta Olan Yatırımlar514.948 308.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.484.403 1.632.832Peşin Ödenmiş Giderler281.551 117.455İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 6.167 3.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 275.384 114.439Ertelenmiş Vergi Varlığı17 876.660 668.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.034.228 28.460.186TOPLAM VARLIKLAR283.733.820 240.074.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 1.842.084 36.100.127İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.842.084 36.100.127Banka Kredileri1.842.084 36.100.127Diğer Finansal Yükümlülükler9 24.317.256 0Ticari Borçlar11.097.556 26.374.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 8.955 1.659.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.088.601 24.715.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.167.800 2.281.800Diğer Borçlar24.466.993 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24.466.993 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)112.162 288.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 112.162 288.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 8.160.979 3.923.256Kısa Vadeli Karşılıklar490.141 461.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 376.076 371.917Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 114.065 89.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler733.800 112.908İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler733.800 112.908ARA TOPLAM74.388.771 69.543.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.388.771 69.543.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9.110.606 8.200.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 9.110.606 8.200.317TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.110.606 8.200.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER83.499.377 77.743.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar200.234.443 162.330.315Ödenmiş Sermaye13 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları13 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.870.601 -3.525.802Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.870.601 -3.525.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.870.601 -3.525.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 22.690.243 17.126.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.357.109 19.349.743Net Dönem Karı veya Zararı74.143.331 44.465.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR200.234.443 162.330.315TOPLAM KAYNAKLAR283.733.820 240.074.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 292.975.899 302.963.764 95.678.950 100.597.825Satışların Maliyeti15 -218.447.936 -252.711.389 -73.671.246 -80.562.183TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.527.963 50.252.375 22.007.704 20.035.642BRÜT KAR (ZARAR)74.527.963 50.252.375 22.007.704 20.035.642Genel Yönetim Giderleri-8.399.676 -7.235.256 -2.753.397 -2.037.080Pazarlama Giderleri-6.517.133 -6.496.621 -2.225.991 -2.048.111Araştırma ve Geliştirme Giderleri-106.516 -82.329 -32.899 -30.828Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 54.665.866 24.995.454 24.651.858 1.006.655Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -15.375.980 -17.697.883 -4.551.179 -1.491.539ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.794.524 43.735.740 37.096.096 15.434.739Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 25.635 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar184.787 -36.108 86.963 -68.225FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)98.979.311 43.725.267 37.183.059 15.366.514Finansman Gelirleri14 0 2.813.230 0 1.874.572Finansman Giderleri14 -3.609.723 -7.640.408 -179.222 -2.872.398SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.369.588 38.898.089 37.003.837 14.368.688Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.226.257 -8.683.842 -8.166.631 -3.146.967Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -21.347.945 -9.261.700 -8.189.272 -3.422.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 121.688 577.858 22.641 275.511SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)74.143.331 30.214.247 28.837.206 11.221.721DÖNEM KARI (ZARARI)74.143.331 30.214.247 28.837.206 11.221.721Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları74.143.331 30.214.247 28.837.206 11.221.721Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kuruş Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 1,41225392 0,57550947 0,54928011 0,21374707Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-344.799 -334.490 24.344 -60.420Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-344.799 -334.490 24.344 -60.420Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-344.799 -334.490 24.344 -60.420Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-344.799 -334.490 24.344 -60.420TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)73.798.532 29.879.757 28.861.550 11.161.301Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları73.798.532 29.879.757 28.861.550 11.161.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885067BIST