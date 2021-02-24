***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238Transferler47.335.408 -47.335.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-748.787 44.465.221 43.716.434 43.716.434Dönem Karı (Zararı)44.465.221 44.465.221 44.465.221Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-748.787 -748.787 -748.787Kar Payları5.ii.c 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Transferler44.465.221 -44.465.221 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-920.883 83.746.432 82.825.549 82.825.549Dönem Karı (Zararı)83.746.432 83.746.432 83.746.432Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-920.883 -920.883 -920.883Kar Payları5.ii.c 5.563.452 -41.457.855 -35.894.403 -35.894.403Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.083.417 55.979.431Dönem Karı (Zararı)83.746.432 44.465.221Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)83.746.432 44.465.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.124.063 10.734.657Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 4.285.476 5.347.039Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.903 88.149Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.903 88.149Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.668.232 1.461.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.668.232 1.461.072Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.041.623 2.576.028Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.544.831 -1.435.677Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 503.208 4.011.705Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-28.587.493 -11.101.644Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -368.823 -151.602Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 22.930.071 12.541.250Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -25.635Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -25.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.842.691 11.265.807Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.447.443 -15.421.641İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.447.443 -15.421.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-439.392 -210.807İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-439.392 -210.807Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.336.773 28.269.425Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-615.485 -200.083Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.205.939 -3.941.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 422.258 160.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.783.681 -4.102.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 546.461 53.622Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 16.729 -5.628.133İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.227.273 8.345.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.159.031 8.474.849Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)68.242 -129.476Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.779.678 66.465.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -966.687 -884.296Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -24.729.574 -9.601.958YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-936.448 -296.851Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri201.355 25.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.586.471 -1.755.675Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.546.388 -1.726.646Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -40.083 -29.029Alınan Faiz1.448.668 1.433.188FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.719.316 -28.862.261Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.293.001 76.167.288Kredilerden Nakit Girişleri17.293.001 76.167.288Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.011.360 -69.976.890Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-52.011.360 -69.976.890Ödenen Temettüler-11.116.305 -32.419.357Ödenen Faiz-1.884.652 -2.633.302YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.572.347 26.820.319Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi21.033.519 11.696.689NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 7.461.172 38.517.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 102.718.333 64.201.325DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 110.179.505 102.718.333Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 110.380.236 102.822.901Ticari Alacaklar81.456.288 55.943.025İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 81.456.288 55.943.025Diğer Alacaklar757.472 318.080İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar757.472 318.080Stoklar7 59.044.139 36.697.463Peşin Ödenmiş Giderler2.501.198 1.922.864İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 2.100.884 1.647.832İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 400.314 275.032Diğer Dönen Varlıklar10.750.606 13.909.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 10.750.606 13.909.637ARA TOPLAM264.889.939 211.613.970TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR264.889.939 211.613.970DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 1.369.518 1.000.695Maddi Duran Varlıklar9 23.344.212 25.040.432Arazi ve Arsalar2.906.021 2.906.021Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri643.089 685.900Binalar2.448.768 2.780.714Tesis, Makine ve Cihazlar14.572.192 15.720.045Taşıtlar1.125.074 1.152.485Mobilya ve Demirbaşlar1.334.053 1.487.135Yapılmakta Olan Yatırımlar315.015 308.132Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.428.692 1.632.832Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.428.692 1.632.832Peşin Ödenmiş Giderler154.606 117.455İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 1.214 3.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 153.392 114.439Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.044.481 668.772TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.341.509 28.460.186TOPLAM VARLIKLAR292.231.448 240.074.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 0 36.100.127İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 36.100.127Banka Kredileri0 36.100.127Ticari Borçlar42.092.829 26.374.740İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.081.836 1.659.578İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 40.010.993 24.715.162Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 2.828.261 2.281.800Diğer Borçlar23.815.061 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 23.815.061 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 305.623 288.894Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.269.242 3.923.256Kısa Vadeli Karşılıklar458.430 461.799Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 368.161 371.917Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 90.269 89.882Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.147.574 112.908ARA TOPLAM72.917.020 69.543.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.917.020 69.543.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10.052.967 8.200.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.052.967 8.200.317TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.052.967 8.200.317TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.969.987 77.743.841ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar209.261.461 162.330.315Ödenmiş Sermaye16 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları16 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.446.685 -3.525.802Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.446.685 -3.525.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.446.685 -3.525.802Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 22.690.244 17.126.792Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.357.109 19.349.743Net Dönem Karı veya Zararı83.746.432 44.465.221TOPLAM ÖZKAYNAKLAR209.261.461 162.330.315TOPLAM KAYNAKLAR292.231.448 240.074.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 398.720.743 388.273.224Satışların Maliyeti17 -298.793.870 -319.118.120TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)99.926.873 69.155.104BRÜT KAR (ZARAR)99.926.873 69.155.104Genel Yönetim Giderleri18 -11.252.267 -9.534.483Pazarlama Giderleri18 -8.564.464 -8.564.711Araştırma ve Geliştirme Giderleri-138.124 -109.426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 34.831.369 33.052.786Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.788.108 -19.703.747ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)110.015.279 64.295.523Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 25.635Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 368.823 151.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)110.384.102 64.472.760Finansman Gelirleri20 0 2.813.230Finansman Giderleri20 -3.707.599 -10.279.519SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106.676.503 57.006.471Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.930.071 -12.541.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -23.075.560 -13.235.475Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 145.489 694.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)83.746.432 44.465.221DÖNEM KARI (ZARARI)83.746.432 44.465.221Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları83.746.432 44.465.221Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 0,01595170 0,00846956Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-920.883 -748.787Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.151.103 -935.984Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler230.220 187.197Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 230.220 187.197Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-920.883 -748.787TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.825.549 43.716.434Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları82.825.549 43.716.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912342BIST