***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2021 18:15
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -2.777.015 11.931.406 9.629.078 47.335.408 151.033.238 151.033.238
Transferler
47.335.408 -47.335.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-748.787 44.465.221 43.716.434 43.716.434
Dönem Karı (Zararı)
44.465.221 44.465.221 44.465.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-748.787 -748.787 -748.787
Kar Payları
5.ii.c 5.195.386 -37.614.743 -32.419.357 -32.419.357
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-920.883 83.746.432 82.825.549 82.825.549
Dönem Karı (Zararı)
83.746.432 83.746.432 83.746.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-920.883 -920.883 -920.883
Kar Payları
5.ii.c 5.563.452 -41.457.855 -35.894.403 -35.894.403
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.083.417 55.979.431
Dönem Karı (Zararı)
83.746.432 44.465.221
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
83.746.432 44.465.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.124.063 10.734.657
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 4.285.476 5.347.039
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.903 88.149
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.903 88.149
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.668.232 1.461.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.668.232 1.461.072
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.041.623 2.576.028
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.544.831 -1.435.677
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 503.208 4.011.705
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-28.587.493 -11.101.644
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -368.823 -151.602
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 22.930.071 12.541.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.842.691 11.265.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.447.443 -15.421.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.447.443 -15.421.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.392 -210.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-439.392 -210.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.336.773 28.269.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-615.485 -200.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.205.939 -3.941.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 422.258 160.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.783.681 -4.102.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 546.461 53.622
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 16.729 -5.628.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.227.273 8.345.373
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.159.031 8.474.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
68.242 -129.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.779.678 66.465.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -966.687 -884.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -24.729.574 -9.601.958
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-936.448 -296.851
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
201.355 25.636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.586.471 -1.755.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.546.388 -1.726.646
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -40.083 -29.029
Alınan Faiz
1.448.668 1.433.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.719.316 -28.862.261
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.293.001 76.167.288
Kredilerden Nakit Girişleri
17.293.001 76.167.288
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.011.360 -69.976.890
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.011.360 -69.976.890
Ödenen Temettüler
-11.116.305 -32.419.357
Ödenen Faiz
-1.884.652 -2.633.302
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.572.347 26.820.319
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
21.033.519 11.696.689
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 7.461.172 38.517.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 102.718.333 64.201.325
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.179.505 102.718.333
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 110.380.236 102.822.901
Ticari Alacaklar
81.456.288 55.943.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 81.456.288 55.943.025
Diğer Alacaklar
757.472 318.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
757.472 318.080
Stoklar
7 59.044.139 36.697.463
Peşin Ödenmiş Giderler
2.501.198 1.922.864
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2.100.884 1.647.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 400.314 275.032
Diğer Dönen Varlıklar
10.750.606 13.909.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 10.750.606 13.909.637
ARA TOPLAM
264.889.939 211.613.970
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.889.939 211.613.970
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.369.518 1.000.695
Maddi Duran Varlıklar
9 23.344.212 25.040.432
Arazi ve Arsalar
2.906.021 2.906.021
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
643.089 685.900
Binalar
2.448.768 2.780.714
Tesis, Makine ve Cihazlar
14.572.192 15.720.045
Taşıtlar
1.125.074 1.152.485
Mobilya ve Demirbaşlar
1.334.053 1.487.135
Yapılmakta Olan Yatırımlar
315.015 308.132
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.428.692 1.632.832
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.428.692 1.632.832
Peşin Ödenmiş Giderler
154.606 117.455
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.214 3.016
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 153.392 114.439
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.044.481 668.772
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.341.509 28.460.186
TOPLAM VARLIKLAR
292.231.448 240.074.156
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 0 36.100.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 36.100.127
Banka Kredileri
0 36.100.127
Ticari Borçlar
42.092.829 26.374.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.081.836 1.659.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.010.993 24.715.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.828.261 2.281.800
Diğer Borçlar
23.815.061 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 23.815.061 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 305.623 288.894
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.269.242 3.923.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
458.430 461.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 368.161 371.917
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 90.269 89.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.147.574 112.908
ARA TOPLAM
72.917.020 69.543.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.917.020 69.543.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.052.967 8.200.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.052.967 8.200.317
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.052.967 8.200.317
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.969.987 77.743.841
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
209.261.461 162.330.315
Ödenmiş Sermaye
16 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.446.685 -3.525.802
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.446.685 -3.525.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.446.685 -3.525.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 22.690.244 17.126.792
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.357.109 19.349.743
Net Dönem Karı veya Zararı
83.746.432 44.465.221
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
209.261.461 162.330.315
TOPLAM KAYNAKLAR
292.231.448 240.074.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 398.720.743 388.273.224
Satışların Maliyeti
17 -298.793.870 -319.118.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.926.873 69.155.104
BRÜT KAR (ZARAR)
99.926.873 69.155.104
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.252.267 -9.534.483
Pazarlama Giderleri
18 -8.564.464 -8.564.711
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-138.124 -109.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 34.831.369 33.052.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.788.108 -19.703.747
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.015.279 64.295.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 25.635
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 368.823 151.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.384.102 64.472.760
Finansman Gelirleri
20 0 2.813.230
Finansman Giderleri
20 -3.707.599 -10.279.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.676.503 57.006.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.930.071 -12.541.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -23.075.560 -13.235.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 145.489 694.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.746.432 44.465.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.746.432 44.465.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
83.746.432 44.465.221
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 0,01595170 0,00846956
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-920.883 -748.787
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.151.103 -935.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
230.220 187.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 230.220 187.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-920.883 -748.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
82.825.549 43.716.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
82.825.549 43.716.434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912342
BIST