***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Transferler44.465.221 -44.465.221 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-208.450 19.494.772 19.286.322 19.286.322Dönem Karı (Zararı)19.494.772 19.494.772 19.494.772Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-208.450 -208.450 -208.450Kar Payları4.f 5.563.451 -41.457.854 -35.894.403 -35.894.403Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.734.252 22.690.243 22.357.110 19.494.772 145.722.234 145.722.234Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.243 22.357.110 83.746.432 209.261.461 209.261.461Transferler83.746.432 -83.746.432 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.071 23.487.552 23.622.623 23.622.623Dönem Karı (Zararı)23.487.552 23.487.552 23.487.552Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)135.071 135.071 135.071Kar Payları4.f 5.418.541 -52.605.468 -47.186.927 -47.186.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.311.614 28.108.784 53.498.074 23.487.552 185.697.157 185.697.157Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.860.485 -322.202Dönem Karı (Zararı)23.487.552 19.494.772Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.487.552 19.494.772Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler724.273 -2.116.543Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.135.252 1.070.622Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-50 -5.043Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -50 -5.043Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler613.776 458.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler613.776 458.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-464.301 47.889Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-464.301 -400.193Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 448.082Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.360.394 -9.106.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-155.334 -92.302İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-155.334 -92.302Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 5.955.324 5.511.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.201.056 -13.677.164Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.047.428 -15.768.463İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.047.428 -15.768.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler641.974 181.460İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)641.974 181.460Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.226.659 -19.902.967Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)260.872 279.230Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.344.639 4.394.604İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.019.708 -939.649İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.364.347 5.334.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)338.939 383.918Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21.195.549 14.881.526İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.306.830 1.873.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.658.189 1.473.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)351.359 399.683Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.412.881 3.701.065Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-159.267 -5.910Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.393.129 -4.017.357YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.740 -210.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-454.561 -716.747Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -441.078 -701.506Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -13.483 -15.241Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 34.375Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 34.375Alınan Faiz464.301 471.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.778.098 -36.544.845Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.500.000Kredilerden Nakit Girişleri0 1.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -36.218.360Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -36.218.360Ödenen Temettüler-24.778.098 0Ödenen Faiz0 -1.826.485YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.092.127 -37.077.496Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.883.329 6.312.710NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.975.456 -30.764.786DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 110.380.236 102.718.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 128.355.692 71.953.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 128.355.692 110.380.236Ticari Alacaklar98.362.808 81.456.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 98.362.808 81.456.288Diğer Alacaklar915.498 757.472İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 800.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar115.498 757.472Stoklar6 75.270.848 59.044.139Peşin Ödenmiş Giderler2.284.456 2.501.198İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 1.586.937 2.100.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 697.519 400.314Diğer Dönen Varlıklar12 12.408.795 10.750.606ARA TOPLAM317.598.097 264.889.939TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR317.598.097 264.889.939DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar724.852 1.369.518Maddi Duran Varlıklar8 22.705.475 23.344.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.386.738 1.428.692Peşin Ödenmiş Giderler110.476 154.606İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 1.214İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 110.476 153.392Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.130.033 1.044.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.057.574 27.341.509TOPLAM VARLIKLAR343.655.671 292.231.448KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar68.819.496 42.092.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.062.128 2.081.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 67.757.368 40.010.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.167.200 2.828.261Diğer Borçlar45.006.980 23.815.061İlişkili Taraflara Diğer Borçlar45.006.980 23.815.061Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.501.172 305.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 5.950.757 2.269.242Kısa Vadeli Karşılıklar760.064 458.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar440.464 368.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 319.600 90.269Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.414.209 1.147.574ARA TOPLAM147.619.878 72.917.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.619.878 72.917.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10.338.636 10.052.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 10.338.636 10.052.967TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.338.636 10.052.967TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER157.958.514 82.969.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar185.697.157 209.261.461Ödenmiş Sermaye13 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları13 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.311.614 -4.446.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.311.614 -4.446.685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.311.614 -4.446.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 28.108.784 22.690.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları53.498.074 22.357.109Net Dönem Karı veya Zararı23.487.552 83.746.432TOPLAM ÖZKAYNAKLAR185.697.157 209.261.461TOPLAM KAYNAKLAR343.655.671 292.231.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat107.518.201 85.715.294Satışların Maliyeti-90.492.750 -65.571.966TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.025.451 20.143.328BRÜT KAR (ZARAR)17.025.451 20.143.328Genel Yönetim Giderleri-2.945.686 -2.769.592Pazarlama Giderleri-2.283.046 -2.029.711Araştırma ve Geliştirme Giderleri-35.139 -31.601Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.660.190 22.780.819Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-60.500 -9.803.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.361.270 28.290.119Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar155.337 92.302FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.516.607 28.382.421Finansman Giderleri14 -73.731 -3.376.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.442.876 25.005.936Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.955.324 -5.511.164Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -6.074.644 -5.651.707Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 119.320 140.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.487.552 19.494.772DÖNEM KARI (ZARARI)23.487.552 19.494.772Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.487.552 19.494.772Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 16 0,00447382 0,00371329Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar135.071 -208.450Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)135.071 -208.450Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)135.071 -208.450TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.622.623 19.286.322Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.622.623 19.286.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933525BIST