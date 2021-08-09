***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.793 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Transferler44.465.221 -44.465.221 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-369.143 45.306.125 44.936.982 44.936.982Dönem Karı (Zararı)45.306.125 45.306.125 45.306.125Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-369.143 -369.143 -369.143Kar Payları5.563.451 -41.457.855 0 -35.894.404 -35.894.404Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.894.945 22.690.244 22.357.109 45.306.125 171.372.893 171.372.893Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461Transferler83.746.432 -83.746.432 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)342.542 35.387.062 35.729.604 35.729.604Dönem Karı (Zararı)35.387.062 35.387.062 35.387.062Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)342.542 342.542 342.542Kar Payları13 5.418.541 -52.605.468 0 -47.186.927 -47.186.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.104.143 28.108.785 53.498.073 35.387.062 197.804.138 197.804.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.761.672 -12.581.875Dönem Karı (Zararı)35.387.062 45.306.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.768.098 -1.401.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.117.261 2.137.471Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-230 -8.944Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -230 -8.944Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.284.051 888.027Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.284.051 888.027Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-573.679 -302.721Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -573.679 -597.659Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 294.938Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-9.341.070 -17.077.077Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-124.405 -97.824Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 10.406.170 13.059.626İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.660.423 -46.558.877Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.287.783 -33.442.105Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler680.817 179.869Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-55.887.859 -17.559.154Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)861.770 774.972Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.314.252 -2.974.716İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.080.951 -1.655.070İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.395.203 -1.319.646Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)409.639 852.265Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)179.422 -286.770İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.930.681 5.896.762Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.325.479 5.078.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)394.798 818.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.505.263 -2.654.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-337.758 -308.517Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -6.918.651 -9.619.164YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.644 -440.143Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.361.035 -1.133.537Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.345.272 -1.096.103Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.763 -37.434Alınan Temettüler800.000 0Alınan Faiz573.679 693.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.965.025 -47.661.150Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -36.218.360Ödenen Temettüler4 -71.965.025 -11.116.305Ödenen Faiz0 -1.826.485YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-102.714.053 -60.683.168Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.275.921 6.171.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-101.438.132 -54.511.868DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 110.380.236 102.718.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.942.104 48.206.465Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.942.104 110.380.236Ticari Alacaklar121.557.126 81.456.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 121.557.126 81.456.288Diğer Alacaklar76.658 757.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar76.658 757.472Stoklar6 114.932.228 59.044.139Peşin Ödenmiş Giderler1.639.428 2.501.198İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 1.063.070 2.100.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 576.358 400.314Diğer Dönen Varlıklar12 13.052.595 10.750.606ARA TOPLAM260.200.139 264.889.939TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR260.200.139 264.889.939DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar693.923 1.369.518Maddi Duran Varlıklar8 22.683.004 23.344.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.333.674 1.428.692Peşin Ödenmiş Giderler178.096 154.606İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 0 1.214İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 178.096 153.392Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.276.728 1.044.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.165.425 27.341.509TOPLAM VARLIKLAR286.365.564 292.231.448KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar67.154.986 42.092.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 885 2.081.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 67.154.101 40.010.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 3.237.900 2.828.261Diğer Borçlar0 23.815.061İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 23.815.061Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 485.045 305.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 6.074.644 2.269.242Kısa Vadeli Karşılıklar870.065 458.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 473.620 368.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 396.445 90.269Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler167.704 1.147.574ARA TOPLAM77.990.344 72.917.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.990.344 72.917.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10.571.082 10.052.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 10.571.082 10.052.967TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.571.082 10.052.967TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER88.561.426 82.969.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar197.804.138 209.261.461Ödenmiş Sermaye13 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları13 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.104.143 -4.446.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.104.143 -4.446.685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.104.143 -4.446.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 28.108.785 22.690.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları53.498.073 22.357.109Net Dönem Karı veya Zararı35.387.062 83.746.432TOPLAM ÖZKAYNAKLAR197.804.138 209.261.461TOPLAM KAYNAKLAR286.365.564 292.231.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 251.219.030 197.296.949 143.700.829 111.581.655Satışların Maliyeti14 -213.494.707 -144.776.690 -123.001.957 -79.204.724TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.724.323 52.520.259 20.698.872 32.376.931BRÜT KAR (ZARAR)37.724.323 52.520.259 20.698.872 32.376.931Genel Yönetim Giderleri15 -6.487.186 -5.646.279 -3.541.500 -2.876.687Pazarlama Giderleri-4.400.881 -4.291.142 -2.117.835 -2.261.431Araştırma ve Geliştirme Giderleri-73.174 -73.617 -38.035 -42.016Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 22.577.432 30.014.008 4.917.242 7.233.189Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.542.143 -10.824.801 -3.481.643 -1.021.677ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.798.371 61.698.428 16.437.101 33.408.309Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar124.405 97.824 -30.932 5.522FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.922.776 61.796.252 16.406.169 33.413.831Finansman Giderleri-129.544 -3.430.501 -55.813 -54.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.793.232 58.365.751 16.350.356 33.359.815Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.406.170 -13.059.626 -4.450.846 -7.548.462Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -10.724.053 -13.158.673 -4.649.409 -7.506.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 317.883 99.047 198.563 -41.496SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.387.062 45.306.125 11.899.510 25.811.353DÖNEM KARI (ZARARI)35.387.062 45.306.125 11.899.510 25.811.353Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.387.062 45.306.125 11.899.510 25.811.353Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr. Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,00674039 0,00862974 0,00226657 0,00491645DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar342.542 -369.143 207.471 -160.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)428.178 -461.429 259.339 -200.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-85.636 92.286 -51.868 40.173Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-85.636 92.286 -51.868 40.173Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)342.542 -369.143 207.471 -160.693TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.729.604 44.936.982 12.106.981 25.650.660Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.729.604 44.936.982 12.106.981 25.650.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956291BIST