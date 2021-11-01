***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









46.744.989 46.744.989 46.744.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-65.839 -65.839 -65.839Kar Payları4 5.418.541 -52.605.468 -47.186.927 -47.186.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.512.524 28.108.785 53.498.073 46.744.989 208.753.684 208.753.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.914.625 19.207.574Dönem Karı (Zararı)46.744.989 74.143.331Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)46.744.989 74.143.331Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.214.763 3.199.563Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.289 9.296Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11.289 9.296Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.933.903 1.282.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.933.903 1.282.634Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-626.947 -334.329Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -626.947 -731.117Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 396.788Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-33.824.326 -39.284.673Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler26.690 -184.787Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 14.240.839 21.226.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.203.318 -22.936.152Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.135.499 -4.754.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.135.499 -4.754.687Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-164.873 138.597İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-164.873 138.597Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.391.936 -3.493.917Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.541.458 1.471.134Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.368.497 -21.729.048İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -2.071.238 -1.650.623İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.297.259 -20.078.425Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 889.605 886.000Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 513.444 -176.732İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.358.018 4.722.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.813.527 4.073.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)455.509 649.234Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.495.304 37.121.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-411.949 -803.344Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.997.980 -17.110.222YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.369.439 -381.149Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 201.355Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.796.386 -1.418.189Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.698.414 -1.380.107Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.972 -38.082Alınan Temettüler800.000 0Alınan Faiz626.947 835.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.965.025 -21.764.986Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.425.247Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -36.218.360Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -36.218.360Ödenen Temettüler-71.965.025 -11.116.305Ödenen Faiz0 -1.855.568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-76.249.089 -2.938.561Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi15.554.377 31.152.998NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -60.694.712 28.214.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.380.236 102.718.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.685.524 130.932.770Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 49.685.524 110.380.236Ticari Alacaklar95.066.518 81.456.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 95.066.518 81.456.288Diğer Alacaklar922.345 757.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar922.345 757.472Stoklar6 80.447.364 59.044.139Peşin Ödenmiş Giderler959.740 2.501.198İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 537.209 2.100.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 422.531 400.314Diğer Dönen Varlıklar11 13.381.892 10.750.606ARA TOPLAM240.463.383 264.889.939TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.463.383 264.889.939DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar542.828 1.369.518Maddi Duran Varlıklar8 23.987.707 23.344.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.366.818 1.428.692Peşin Ödenmiş Giderler336.845 154.606İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 5.089 1.214İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 331.756 153.392Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.522.989 1.044.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.757.187 27.341.509TOPLAM VARLIKLAR268.220.570 292.231.448KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar38.200.111 42.092.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 10.598 2.081.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 38.189.513 40.010.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 3.717.866 2.828.261Diğer Borçlar0 23.815.061İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 23.815.061Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)564.209 458.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 475.144 368.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 89.065 90.269Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler534.265 1.147.574ARA TOPLAM47.809.667 72.917.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.809.667 72.917.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11.657.219 10.052.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 11.657.219 10.052.967TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.657.219 10.052.967TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER59.466.886 82.969.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar208.753.684 209.261.461Ödenmiş Sermaye12 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları12 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.512.524 -4.446.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.512.524 -4.446.685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.512.524 -4.446.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 28.108.785 22.690.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları53.498.073 22.357.109Net Dönem Karı veya Zararı46.744.989 83.746.432TOPLAM ÖZKAYNAKLAR208.753.684 209.261.461TOPLAM KAYNAKLAR268.220.570 292.231.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 429.711.562 292.975.899 178.492.533 95.678.950Satışların Maliyeti13 -372.503.606 -218.447.936 -159.008.899 -73.671.246TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.207.956 74.527.963 19.483.634 22.007.704BRÜT KAR (ZARAR)57.207.956 74.527.963 19.483.634 22.007.704Genel Yönetim Giderleri-9.984.457 -8.399.676 -3.497.271 -2.753.397Pazarlama Giderleri-5.953.353 -6.517.133 -1.552.472 -2.225.991Araştırma ve Geliştirme Giderleri-114.123 -106.516 -40.949 -32.899Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 50.332.945 54.665.866 27.755.512 24.651.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -30.245.551 -15.375.980 -26.703.408 -4.551.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)61.243.417 98.794.524 15.445.046 37.096.096Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-26.690 184.787 -151.095 86.963FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.216.727 98.979.311 15.293.951 37.183.059Finansman Giderleri-230.899 -3.609.723 -101.355 -179.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.985.828 95.369.588 15.192.596 37.003.837Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.240.839 -21.226.257 -4.210.378 -8.166.631Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -14.702.887 -21.347.945 -3.978.834 -8.189.272Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 462.048 121.688 -231.544 22.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)46.744.989 74.143.331 10.982.218 28.837.206DÖNEM KARI (ZARARI)46.744.989 74.143.331 10.982.218 28.837.206Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.744.989 74.143.331 10.982.218 28.837.206Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr. Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,00890381 0,01412254 0,00209185 0,00549280Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-65.839 -344.799 19.797 24.344Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.839 -344.799 19.797 24.344Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.839 -344.799 19.797 24.344TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.679.150 73.798.532 11.002.015 28.861.550Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları46.679.150 73.798.532 11.002.015 28.861.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973587BIST