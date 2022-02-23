***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 18:16
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315
Transferler
44.465.221 -44.465.221 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-920.883 83.746.432 82.825.549 82.825.549
Dönem Karı (Zararı)
83.746.432 83.746.432 83.746.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-920.883 -920.883 -920.883
Kar Payları
5 5.563.452 -41.457.855 -35.894.403 -35.894.403
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Transferler
83.746.432 -83.746.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.163 184.344.482 183.566.319 183.566.319
Dönem Karı (Zararı)
184.344.482 184.344.482 184.344.482
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.163 -778.163 -778.163
Kar Payları
5 5.418.541 -52.605.468 -47.186.927 -47.186.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.104.127 35.083.417
Dönem Karı (Zararı)
184.344.482 83.746.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
184.344.482 83.746.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.923.058 -1.124.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 4.392.693 4.285.476
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.806 -9.903
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.806 -9.903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.805.934 1.668.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.805.934 1.668.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-968.985 -1.041.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -968.985 -1.544.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 0 503.208
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-45.795.386 -28.587.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -316.493 -368.823
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 55.052.785 22.930.071
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazaarın Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -24.091.800 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-682.062 -21.842.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.919.001 -11.447.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-82.919.001 -11.447.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
379.580 -439.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
379.580 -439.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.166.104 -22.336.773
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
231.962 -615.485
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
94.838.898 9.205.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-983.882 422.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
95.822.780 8.783.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
844.936 546.461
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.827.032 16.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.280.635 3.227.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.821.907 3.159.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
458.728 68.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
175.739.362 60.779.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -627.395 -966.687
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -17.007.840 -24.729.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.223.235 -936.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 26.191.800 201.355
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.753.654 -2.586.471
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -5.632.261 -2.546.388
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -121.393 -40.083
Alınan Temettüler
3 800.000 0
Alınan Faiz
985.089 1.448.668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.965.025 -47.719.316
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.293.001
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -52.011.360
Ödenen Temettüler
5 -71.965.025 -11.116.305
Ödenen Faiz
0 -1.884.652
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.362.337 -13.572.347
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
43.078.718 21.033.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 151.441.055 7.461.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.179.505 102.718.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 261.620.560 110.179.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 261.805.187 110.380.236
Ticari Alacaklar
163.924.496 81.456.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 163.924.496 81.456.288
Diğer Alacaklar
377.892 757.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
377.892 757.472
Stoklar
7 108.212.049 59.044.139
Peşin Ödenmiş Giderler
2.269.236 2.501.198
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 1.092.383 2.100.884
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.176.853 400.314
Diğer Dönen Varlıklar
6.971.121 10.750.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 6.971.121 10.750.606
ARA TOPLAM
543.559.981 264.889.939
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
543.559.981 264.889.939
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 886.011 1.369.518
Maddi Duran Varlıklar
9 22.715.134 23.344.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.318.731 1.428.692
Peşin Ödenmiş Giderler
112.184 154.606
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 60 1.214
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 112.124 153.392
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 795.460 1.044.481
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.827.520 27.341.509
TOPLAM VARLIKLAR
569.387.501 292.231.448
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
133.764.266 42.092.829
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.097.954 2.081.836
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 132.666.312 40.010.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.673.197 2.828.261
Diğer Borçlar
0 23.815.061
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 23.815.061
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13 31.132.655 305.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 39.870.625 2.269.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
352.489 458.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 368.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 352.489 90.269
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 381.045 1.147.574
ARA TOPLAM
209.174.277 72.917.020
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
209.174.277 72.917.020
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.572.371 10.052.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 14.572.371 10.052.967
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.572.371 10.052.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.746.648 82.969.987
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.640.853 209.261.461
Ödenmiş Sermaye
15 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.224.848 -4.446.685
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.224.848 -4.446.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.224.848 -4.446.685
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 28.108.785 22.690.244
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.498.073 22.357.109
Net Dönem Karı veya Zararı
184.344.482 83.746.432
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
345.640.853 209.261.461
TOPLAM KAYNAKLAR
569.387.501 292.231.448
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 700.986.904 398.720.743
Satışların Maliyeti
16 -545.258.168 -298.793.870
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
155.728.736 99.926.873
BRÜT KAR (ZARAR)
155.728.736 99.926.873
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.014.720 -11.252.267
Pazarlama Giderleri
17 -8.152.979 -8.564.464
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-153.459 -138.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 161.659.732 34.831.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -79.759.629 -4.788.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
215.307.681 110.015.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 24.091.800 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 316.493 368.823
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
239.715.974 110.384.102
Finansman Giderleri
20 -318.707 -3.707.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
239.397.267 106.676.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.052.785 -22.930.071
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -54.609.223 -23.075.560
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -443.562 145.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
184.344.482 83.746.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
184.344.482 83.746.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
184.344.482 83.746.432
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Srdürülen Faaliyerlerden 1Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 0,03511323 0,01595170
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-778.163 -920.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -972.704 -1.151.103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.541 230.220
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 194.541 230.220
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-778.163 -920.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.566.319 82.825.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
183.566.319 82.825.549
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003813
BIST