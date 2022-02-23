***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -3.525.802 17.126.792 19.349.743 44.465.221 162.330.315 162.330.315Transferler44.465.221 -44.465.221 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-920.883 83.746.432 82.825.549 82.825.549Dönem Karı (Zararı)83.746.432 83.746.432 83.746.432Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-920.883 -920.883 -920.883Kar Payları5 5.563.452 -41.457.855 -35.894.403 -35.894.403Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.244 22.357.109 83.746.432 209.261.461 209.261.461Transferler83.746.432 -83.746.432 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-778.163 184.344.482 183.566.319 183.566.319Dönem Karı (Zararı)184.344.482 184.344.482 184.344.482Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-778.163 -778.163 -778.163Kar Payları5 5.418.541 -52.605.468 -47.186.927 -47.186.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI158.104.127 35.083.417Dönem Karı (Zararı)184.344.482 83.746.432Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)184.344.482 83.746.432Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.923.058 -1.124.063Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 4.392.693 4.285.476Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.806 -9.903Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.806 -9.903Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.805.934 1.668.232Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 3.805.934 1.668.232Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-968.985 -1.041.623Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -968.985 -1.544.831Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 0 503.208Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-45.795.386 -28.587.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -316.493 -368.823Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 55.052.785 22.930.071Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazaarın Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -24.091.800 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-682.062 -21.842.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-82.919.001 -11.447.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-82.919.001 -11.447.443Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler379.580 -439.392İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)379.580 -439.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.166.104 -22.336.773Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)231.962 -615.485Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.838.898 9.205.939İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-983.882 422.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)95.822.780 8.783.681Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)844.936 546.461Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)30.827.032 16.729İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.280.635 3.227.273Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.821.907 3.159.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)458.728 68.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları175.739.362 60.779.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -627.395 -966.687Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -17.007.840 -24.729.574YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI22.223.235 -936.448Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 26.191.800 201.355Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.753.654 -2.586.471Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.632.261 -2.546.388Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -121.393 -40.083Alınan Temettüler3 800.000 0Alınan Faiz985.089 1.448.668FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.965.025 -47.719.316Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.293.001Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -52.011.360Ödenen Temettüler5 -71.965.025 -11.116.305Ödenen Faiz0 -1.884.652YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)108.362.337 -13.572.347Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi43.078.718 21.033.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 151.441.055 7.461.172DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 110.179.505 102.718.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 261.620.560 110.179.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 261.805.187 110.380.236Ticari Alacaklar163.924.496 81.456.288İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 163.924.496 81.456.288Diğer Alacaklar377.892 757.472İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar377.892 757.472Stoklar7 108.212.049 59.044.139Peşin Ödenmiş Giderler2.269.236 2.501.198İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 1.092.383 2.100.884İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.176.853 400.314Diğer Dönen Varlıklar6.971.121 10.750.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 6.971.121 10.750.606ARA TOPLAM543.559.981 264.889.939TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR543.559.981 264.889.939DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 886.011 1.369.518Maddi Duran Varlıklar9 22.715.134 23.344.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 1.318.731 1.428.692Peşin Ödenmiş Giderler112.184 154.606İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 60 1.214İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 112.124 153.392Ertelenmiş Vergi Varlığı21 795.460 1.044.481TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.827.520 27.341.509TOPLAM VARLIKLAR569.387.501 292.231.448KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar133.764.266 42.092.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.097.954 2.081.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 132.666.312 40.010.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 3.673.197 2.828.261Diğer Borçlar0 23.815.061İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 23.815.061Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13 31.132.655 305.623Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 39.870.625 2.269.242Kısa Vadeli Karşılıklar352.489 458.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 0 368.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 352.489 90.269Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 381.045 1.147.574ARA TOPLAM209.174.277 72.917.020TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER209.174.277 72.917.020UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14.572.371 10.052.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 14.572.371 10.052.967TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.572.371 10.052.967TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.746.648 82.969.987ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar345.640.853 209.261.461Ödenmiş Sermaye15 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları15 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.224.848 -4.446.685Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.224.848 -4.446.685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.224.848 -4.446.685Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 28.108.785 22.690.244Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları53.498.073 22.357.109Net Dönem Karı veya Zararı184.344.482 83.746.432TOPLAM ÖZKAYNAKLAR345.640.853 209.261.461TOPLAM KAYNAKLAR569.387.501 292.231.448Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 700.986.904 398.720.743Satışların Maliyeti16 -545.258.168 -298.793.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)155.728.736 99.926.873BRÜT KAR (ZARAR)155.728.736 99.926.873Genel Yönetim Giderleri17 -14.014.720 -11.252.267Pazarlama Giderleri17 -8.152.979 -8.564.464Araştırma ve Geliştirme Giderleri-153.459 -138.124Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 161.659.732 34.831.369Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -79.759.629 -4.788.108ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)215.307.681 110.015.279Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 24.091.800 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 316.493 368.823FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)239.715.974 110.384.102Finansman Giderleri20 -318.707 -3.707.599SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)239.397.267 106.676.503Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-55.052.785 -22.930.071Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -54.609.223 -23.075.560Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -443.562 145.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)184.344.482 83.746.432DÖNEM KARI (ZARARI)184.344.482 83.746.432Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları184.344.482 83.746.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Srdürülen Faaliyerlerden 1Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 0,03511323 0,01595170Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-778.163 -920.883Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -972.704 -1.151.103Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler194.541 230.220Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 194.541 230.220Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-778.163 -920.883TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)183.566.319 82.825.549Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları183.566.319 82.825.549http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003813BIST