***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.243 22.357.110 83.746.432 209.261.461 209.261.461Transferler83.746.432 -83.746.432 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)135.071 23.487.552 23.622.623 23.622.623Dönem Karı (Zararı)23.487.552 23.487.552 23.487.552Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)135.071 135.071 135.071Kar Payları4 5.418.542 -52.605.469 -47.186.927 -47.186.927Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.311.614 28.108.785 53.498.073 23.487.552 185.697.157 185.697.157Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853Transferler184.344.482 -184.344.482 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.181.058 96.261.875 97.442.933 97.442.933Dönem Karı (Zararı)96.261.875 96.261.875 96.261.875Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.181.058 1.181.058 1.181.058Kar Payları4 8.493.864 -96.057.492 -87.563.628 -87.563.628Dönem Sonu Bakiyeler52.500.000 32.414.361 -4.043.790 36.602.649 141.785.063 96.261.875 355.520.158 355.520.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.338.260 35.860.485Dönem Karı (Zararı)96.261.875 23.487.552Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.261.875 23.487.552Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-97.066 724.273Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.197.630 1.135.252Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-461 -50Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -461 -50Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.909.953 613.776Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.909.953 613.776Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.866.183 -464.301Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -1.866.183 -464.301Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-33.433.453 -6.360.394Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-237.702 -155.334Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.333.150 5.955.324İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.734.019 14.201.056Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.692.978 -6.047.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler202.117 641.974Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-57.588.067 -16.226.659Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)804.331 260.872Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.062.563 15.344.639İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.470.408 -1.019.708İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.592.155 16.364.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.606.529 338.939Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-7.152.073 21.195.549İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.491.597 -1.306.830Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.325.350 -1.658.189Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)166.247 351.359Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları97.898.828 38.412.881Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-501.378 -159.267Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.059.190 -2.393.129YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.371.970 9.740Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-494.213 -454.561Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-494.213 -441.078Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -13.483Alınan Faiz1.866.183 464.301FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -24.778.098Ödenen Temettüler0 -24.778.098YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.710.230 11.092.127Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.425.506 6.883.329NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)88.135.736 17.975.456DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 261.805.187 110.380.236DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 349.940.923 128.355.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 349.940.923 261.805.187Ticari Alacaklar162.019.035 163.924.496İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar528 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 162.018.507 163.924.496Diğer Alacaklar175.775 377.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar175.775 377.892Stoklar6 165.800.577 108.212.049Peşin Ödenmiş Giderler1.460.823 2.269.236İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 231.839 1.092.383İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.228.984 1.176.853Diğer Dönen Varlıklar3.645.771 6.971.121ARA TOPLAM683.042.904 543.559.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR683.042.904 543.559.981DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.123.713 886.011Maddi Duran Varlıklar8 22.068.808 22.715.134Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 1.261.640 1.318.731Peşin Ödenmiş Giderler116.266 112.184İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4 1.492 60İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler114.774 112.124Ertelenmiş Vergi Varlığı2.818.680 795.460TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.389.107 25.827.520TOPLAM VARLIKLAR710.432.011 569.387.501KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar188.220.443 133.764.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 372.454 1.097.954İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 187.847.989 132.666.312Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.279.726 3.673.197Diğer Borçlar84.451.268 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 84.451.268 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 23.980.582 31.132.655Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32.463.070 39.870.625Kısa Vadeli Karşılıklar89.065 352.489Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 89.065 352.489Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.923.076 381.045ARA TOPLAM338.407.230 209.174.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER338.407.230 209.174.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16.504.623 14.572.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 16.504.623 14.572.371TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.504.623 14.572.371TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER354.911.853 223.746.648ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar355.520.158 345.640.853Ödenmiş Sermaye11 52.500.000 52.500.000Sermaye Düzeltme Farkları11 32.414.361 32.414.361Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.043.790 -5.224.848Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.043.790 -5.224.848Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.043.790 -5.224.848Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 36.602.649 28.108.785Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları141.785.063 53.498.073Net Dönem Karı veya Zararı96.261.875 184.344.482TOPLAM ÖZKAYNAKLAR355.520.158 345.640.853TOPLAM KAYNAKLAR710.432.011 569.387.501Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 343.747.542 107.518.201Satışların Maliyeti12 -237.446.518 -90.492.750TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)106.301.024 17.025.451BRÜT KAR (ZARAR)106.301.024 17.025.451Genel Yönetim Giderleri-4.957.091 -2.945.686Pazarlama Giderleri-2.260.447 -2.283.046Araştırma ve Geliştirme Giderleri-54.624 -35.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 48.702.923 17.660.190Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -21.226.478 -60.500ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)126.505.307 29.361.270Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar237.702 155.337FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)126.743.009 29.516.607Finansman Giderleri-147.984 -73.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)126.595.025 29.442.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.333.150 -5.955.324Dönem Vergi (Gideri) Geliri-32.651.635 -6.074.644Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.318.485 119.320SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.261.875 23.487.552DÖNEM KARI (ZARARI)96.261.875 23.487.552Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları96.261.875 23.487.552Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 14 0,01833559 0,00447381Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.181.058 135.071Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.181.058 135.071Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.181.058 135.071TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.442.933 23.622.623Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.442.933 23.622.623http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026717BIST