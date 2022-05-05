***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:13
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.446.685 22.690.243 22.357.110 83.746.432 209.261.461 209.261.461
Transferler
83.746.432 -83.746.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
135.071 23.487.552 23.622.623 23.622.623
Dönem Karı (Zararı)
23.487.552 23.487.552 23.487.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
135.071 135.071 135.071
Kar Payları
4 5.418.542 -52.605.469 -47.186.927 -47.186.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.311.614 28.108.785 53.498.073 23.487.552 185.697.157 185.697.157
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -5.224.848 28.108.785 53.498.073 184.344.482 345.640.853 345.640.853
Transferler
184.344.482 -184.344.482 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.181.058 96.261.875 97.442.933 97.442.933
Dönem Karı (Zararı)
96.261.875 96.261.875 96.261.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.181.058 1.181.058 1.181.058
Kar Payları
4 8.493.864 -96.057.492 -87.563.628 -87.563.628
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 32.414.361 -4.043.790 36.602.649 141.785.063 96.261.875 355.520.158 355.520.158
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.338.260 35.860.485
Dönem Karı (Zararı)
96.261.875 23.487.552
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.261.875 23.487.552
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-97.066 724.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.197.630 1.135.252
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-461 -50
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -461 -50
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.909.953 613.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.909.953 613.776
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.866.183 -464.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.866.183 -464.301
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-33.433.453 -6.360.394
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-237.702 -155.334
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.333.150 5.955.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.734.019 14.201.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.692.978 -6.047.428
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
202.117 641.974
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.588.067 -16.226.659
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
804.331 260.872
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.062.563 15.344.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.470.408 -1.019.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.592.155 16.364.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.606.529 338.939
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-7.152.073 21.195.549
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.491.597 -1.306.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.325.350 -1.658.189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
166.247 351.359
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
97.898.828 38.412.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-501.378 -159.267
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-40.059.190 -2.393.129
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.371.970 9.740
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-494.213 -454.561
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-494.213 -441.078
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -13.483
Alınan Faiz
1.866.183 464.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -24.778.098
Ödenen Temettüler
0 -24.778.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
58.710.230 11.092.127
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.425.506 6.883.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.135.736 17.975.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 261.805.187 110.380.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 349.940.923 128.355.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 349.940.923 261.805.187
Ticari Alacaklar
162.019.035 163.924.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
528 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 162.018.507 163.924.496
Diğer Alacaklar
175.775 377.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
175.775 377.892
Stoklar
6 165.800.577 108.212.049
Peşin Ödenmiş Giderler
1.460.823 2.269.236
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 231.839 1.092.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.228.984 1.176.853
Diğer Dönen Varlıklar
3.645.771 6.971.121
ARA TOPLAM
683.042.904 543.559.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
683.042.904 543.559.981
DURAN VARLIKLAR
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.123.713 886.011
Maddi Duran Varlıklar
8 22.068.808 22.715.134
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.261.640 1.318.731
Peşin Ödenmiş Giderler
116.266 112.184
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 1.492 60
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
114.774 112.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.818.680 795.460
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.389.107 25.827.520
TOPLAM VARLIKLAR
710.432.011 569.387.501
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
188.220.443 133.764.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 372.454 1.097.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 187.847.989 132.666.312
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.279.726 3.673.197
Diğer Borçlar
84.451.268 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 84.451.268 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 23.980.582 31.132.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.463.070 39.870.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
89.065 352.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 89.065 352.489
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.923.076 381.045
ARA TOPLAM
338.407.230 209.174.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
338.407.230 209.174.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.504.623 14.572.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 16.504.623 14.572.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.504.623 14.572.371
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
354.911.853 223.746.648
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
355.520.158 345.640.853
Ödenmiş Sermaye
11 52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 32.414.361 32.414.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.043.790 -5.224.848
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.043.790 -5.224.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.043.790 -5.224.848
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 36.602.649 28.108.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
141.785.063 53.498.073
Net Dönem Karı veya Zararı
96.261.875 184.344.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
355.520.158 345.640.853
TOPLAM KAYNAKLAR
710.432.011 569.387.501
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 343.747.542 107.518.201
Satışların Maliyeti
12 -237.446.518 -90.492.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.301.024 17.025.451
BRÜT KAR (ZARAR)
106.301.024 17.025.451
Genel Yönetim Giderleri
-4.957.091 -2.945.686
Pazarlama Giderleri
-2.260.447 -2.283.046
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-54.624 -35.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 48.702.923 17.660.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -21.226.478 -60.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.505.307 29.361.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
237.702 155.337
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
126.743.009 29.516.607
Finansman Giderleri
-147.984 -73.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.595.025 29.442.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.333.150 -5.955.324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.651.635 -6.074.644
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.318.485 119.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.261.875 23.487.552
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.261.875 23.487.552
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.261.875 23.487.552
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 14 0,01833559 0,00447381
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.181.058 135.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.181.058 135.071
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.181.058 135.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.442.933 23.622.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.442.933 23.622.623
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026717
BIST