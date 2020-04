***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescil Tarihinin BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.7 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.11 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2019 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 Olagan Genel Kurul İlan.pdf - İlan MetniEK: 3 2019 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Özay Kora tarafından verilen önergede Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, yazmanlığa Murat Balpınar, oy toplama memurluğuna Hakan Karabulut, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, yakın silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu faaliyet raporu üzerine söz alan olmadı. Yönetim kurulu faaliyet raporu 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Firmasının yetkilisi tarafından okundu.4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi önerge 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar önerge 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.7. Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 35.472.116,02 TL, net 30.151.298,62 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %67,5659 nispetinde ve 0,675659 TL brüt, %57,4310 nispetinde ve 0,574310 TL net nakit temettü ödenmesine, Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 422.287,10 TL nakit kar payı verilmesine, kar dağıtımına 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanılmasına, şeklindeki yönetim kurulunun teklifi 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.8. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret arttırılmadan her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık brüt 4.000 TL ücret ödenmesine 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.10. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.11. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2019 yılında bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, toplamda 81.318,33 TL bağış ve yardım yapılmıştır. 2020 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının azami 500.000 TL (BEŞYÜZBİN Türk Lirası) sına ulaşıncaya kadar belirlenmesine 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.12. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu.13. 2018 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına gerekli iznin verilmesine 42.847.439,75 kabul oyuna kaşın bir ret oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.14. Dilek ve temenniler bölümünde, hissedarlardan Besim Taşdemir, firmanın corona salgını sebebi ile etkilenip etkilenmeyeceği konusunda bilgi talep etti ve şirketin başarıları için tebriklerini iletti, yönetim kurulu başkanı üretim için sağlık ve diğer tedbirleri aldıklarını üretime ara verilmeden devam edildiğini ve 2020 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi. Yönetim Kurulu Özay Kora söz aldı 2019 yılını üretim ve satış olarak iyi bir yıl geçirdiklerini, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve tüm şirket çalışanları için tebriklerini iletti ve 2020 yılının başarılı bir yıl olmasını temenni etti. Başka söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30 da kapatıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Alkim Kagit Genel Kurul Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun İmzalı 2019 I.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. 