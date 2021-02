***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.02.2021Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.6 - Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.7 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması.12 - Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması.13 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması, 2020 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.14 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında enel Kurul'a bilgi verilmesi.15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Alkim Kagit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2020 Alkim Kağıt Olagan Genel Kurul İlan.pdf - İlan MetniEK: 4 2020 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.