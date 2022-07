***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.07.2022Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 183.750.000.-TL'sına çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunmasına, müzakeresine ve onaylanması.3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Alkim Kağıt Olaganustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2022 Alkim Kağıt Olaganustu Genel Kurul İlan KAP.pdf - İlan MetniEK: 3 Alkim Kagit Esas Sözleşme 6. Madde Yeni Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 2022 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 29.07.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049219BIST