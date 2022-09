***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul sonuçlarının tescil tarihinin bildirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.07.2022Genel Kurul Tarihi 25.08.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 183.750.000.-TL'sına çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunmasına, müzakeresine ve onaylanması.3 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Alkim Kağıt Olaganustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2022 Alkim Kağıt Olaganustu Genel Kurul İlan KAP.pdf - İlan MetniEK: 3 Alkim Kagit Esas Sözleşme 6. Madde Yeni Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 2022 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 29.07.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Özay Kora tarafından verilen önergede Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, yazmanlığa Murat Balpınar, oy toplama memurluğuna Hakan Karabulut, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Tuğra Erol' un seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Alkim camiasında ebediyete intikal eden kurucularımız ve çalışanlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.2. Özay Kora tarafından verilen önergede Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 42.518.143,25 olumlu oya karşın 83.504 olumsuz oy ile oy çokluğu kabul edilmiştir. Şirket sermayesinin 52.500.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 183.750.000.-TL'sına çıkarılması, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekli ile tadil edilmesi maddesi onaya sunuldu, 42.518.143,25 olumlu oya karşılık 83.504 olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı3. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Arkın Kora'nın vekili Kerim Oygur söz aldı, 2021 yılından itibaren ivmesi artan şirket başarısının 2022 yılında da devam etmesi dileklerini ilettiler, Erkan Haydaroğlu tebriklerini iletti. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30 da kapatıldı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.09.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ALKIM 2022 O USTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI siz.pdf - TutanakEK: 2 2022 Hazirun Cetveli sz.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 5.250.000.000 adet hissenin 5.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060826BIST