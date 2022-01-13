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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

13.01.2022 09:43
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Basın yolu ile kamuya ilk kez duyurulmuş bilgiler içeren haber dolayısı ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9.maddesi kapsamında yapılan açıklamadır.
Basında yer alan bilgiler aşağıdadır
"1997 yılından bu yana İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde ofset kağıt, fotokopi, bristol, bardak kağıdı üretimi yapan Alkim Kağıt, QSC ve DCS sistemleri ile yüzde 100 dijital üretim hattı ile Türkiye'nin yanı sıra her kıtadan alıcılara ihracatı ile yüzde 100'e yakın kapasite ile çalışıyor.  Alkim Kağıt, son teknolojiye sahip üretim hatlarının yanı sıra kalite kontrol konusunda uluslararası akredite ve tüm kontrollerin dijital cihazlarla yapıldığı laboratuvarı yanında kalite kontrol ve Ar-Ge ekibiyle üretimde elde ettiği sıfır hata ile 2021'de büyük başarı yakaladı. Firmanın bu başarısı 21 yıldır fotokopi kağıtlarını ürettiği dünya devi Metro hipermarket zinciri tarafından da tescil edildi. Üretimin yanı sıra, çalışanlarından, çalışma şartlarına ve tesislerin Avrupa Birliği standartlarına uyumuna kadar pek çok kriterle 2021 yılında Metro hipermarket zincirinden uluslararası tüm çalışma şartlarını içeren toplam kalite denetimlerinde 100 tam puan almanın haklı gururunu yaşadı.
      
Kağıdın ülkesi olan İsveç ve diğer İskandinav ülkelerine de 7 yıldır fotokopi kağıdı ihraç eden Alkim Kağıt, ofset ve fotokopi üretiminde 2021 yılında 89 bin 600 ton brüt kağıt üretimi ile sektörünün lideri oldu. Alkim Kağıt, 2022 yılında da toplam kalite standartları içerisinde tam kapasite üretim yaparak sektöre hizmet vermeyi hedefliyor."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993298


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