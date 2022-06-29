***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
29.06.2022 11:24
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
28.06.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasına istinaden bazı basın ve yayım organlarında çıkan haberlerin düzeltilmesi adına yapılan açıklamadır
Almanya'nın Köln şehrindeki Zanders Abwicklung GmbH fabrikasında bulunan ve özellikle yüksek gramaj üretim yapabilen ikinci el 125.000 ton/yıl kapasiteli kağıt makinesi ve ekipmanları ile satın alınarak sökümü yapıldıktan sonra, İzmir ili Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde mevcut üretim yapan fabrikamızın yanına yeni üretim hattı olarak montajı yapılacaktır. Tamamlayıcı inşaat, ithal-yerli makine ve ekipmanları ve modernizasyonu için 21.000.000 EUR'a kadar yatırımın yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039945
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|BEYAZ
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|LIDFA
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|BERA
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|347.337.276
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|YKBNK
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|% 0,93
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|SISE
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|Sterlin
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|Frank
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|Alış
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|1.804
|-13,51
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|Altın Gr.
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|971
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|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
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|Tam
|6.480
|6.569
|-72,00
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|3.172
|3.212
|-35,00
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|Çeyrek
|1.589
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|-18,00
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|Gümüş.Ons
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|20,37
|-0,39
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|Gümüş Gr.
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|10,97
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