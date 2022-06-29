Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

29.06.2022 11:24
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   28.06.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasına istinaden bazı basın ve yayım organlarında çıkan haberlerin düzeltilmesi adına yapılan açıklamadır
 
Almanya'nın Köln şehrindeki Zanders Abwicklung GmbH fabrikasında bulunan ve özellikle yüksek gramaj üretim yapabilen ikinci el 125.000 ton/yıl kapasiteli kağıt makinesi ve ekipmanları ile satın alınarak sökümü yapıldıktan sonra, İzmir ili Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde mevcut üretim yapan fabrikamızın yanına yeni üretim hattı olarak montajı yapılacaktır. Tamamlayıcı inşaat, ithal-yerli makine ve ekipmanları ve modernizasyonu için 21.000.000 EUR'a kadar yatırımın yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039945


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:532.396
Değişim :  -0,25% |  -6,04
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.422 En Düşük
2.368
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 7,46 99.380.726 % 9,87  
YGGYO 22,80 7.703.158 % 9,51  
KRSTL 7,51 5.648.715 % 7,13  
EKGYO 2,71 795.022.442 % 7,11  
BEYAZ 9,58 45.334.604 % 7,04  
daha fazla
14:51 Alış Satış %  
Dolar 16,6569 16,6831 % 0,27  
Euro 17,3348 17,3618 % -0,15  
Sterlin 20,1160 20,2169 % -0,00  
Frank 17,3434 17,4479 % -0,10  
Riyal 4,4318 4,4540 % 0,20  
daha fazla
14:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.804 -13,51  
Altın Gr. 971 971 -1,99  
Cumhuriyet 6.480 6.578 -21,00  
Tam 6.480 6.569 -72,00  
Yarım 3.172 3.212 -35,00  
Çeyrek 1.589 1.605 -18,00  
Gümüş.Ons 20,34 20,37 -0,39  
Gümüş Gr. 10,96 10,97 -0,14  
B. Petrol 112 112 -0,48  
Seans Raporu 14:51
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru