***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.06.2022 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasına istinaden bazı basın ve yayım organlarında çıkan haberlerin düzeltilmesi adına yapılan açıklamadırAlmanya'nın Köln şehrindeki Zanders Abwicklung GmbH fabrikasında bulunan ve özellikle yüksek gramaj üretim yapabilen ikinci el 125.000 ton/yıl kapasiteli kağıt makinesi ve ekipmanları ile satın alınarak sökümü yapıldıktan sonra, İzmir ili Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde mevcut üretim yapan fabrikamızın yanına yeni üretim hattı olarak montajı yapılacaktır. Tamamlayıcı inşaat, ithal-yerli makine ve ekipmanları ve modernizasyonu için 21.000.000 EUR'a kadar yatırımın yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039945BIST