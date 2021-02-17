***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 09:08
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemalpaşa Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi eki olduğu için
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Gelir Tablosudur, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910243
BIST
10:291.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
10:297,0285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0355
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0600
En Düşük
6,9735
10:298,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0197
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5281
En Düşük
8,4397
10:29405,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,72
|Açılış
|: 405,36
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:29
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|21.131.457
|% 9,99
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,36
|12.013.116
|% 9,96
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|IZMDC
|4,59
|50.586.780
|% -5,56
|
|DGATE
|16,33
|12.503.178
|% -5,17
|
|DESPC
|13,40
|6.851.988
|% -4,96
|
|NIBAS
|35,96
|5.316.259
|% -4,72
|
|SASA
|42,70
|481.980.679
|% 3,69
|
|HALKB
|5,43
|361.352.207
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,53
|337.450.318
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,60
|333.205.435
|% -0,14
|
|GUBRF
|76,30
|281.453.649
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,53
|337.450.318
|% 0,00
|
|HALKB
|5,43
|361.352.207
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,49
|147.162.289
|% -0,40
|
|VAKBN
|4,39
|209.011.826
|% 0,46
|
|PETKM
|5,09
|210.429.947
|% -0,20
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0251
|7,0285
|% 0,51
|
|Euro
|8,4866
|8,4926
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7622
|9,8112
|% 0,71
|
|Frank
|7,8574
|7,9047
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8752
|1,8846
|% 0,91
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-5,34
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,34
|