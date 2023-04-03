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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

03.04.2023 13:39
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
3.000 Ton 120x80gr/m2 1. Hamur Ofset Bobin Kağıt İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Devlet Kitapları Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
30/03/2023
İhale Sonucu
İtiraz sonucu beklenmiş ve ihaleyi açan tarafın daveti ile sözleşme imza edilmiştir.
İhale Bedeli
65.580.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
65.580.000 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%3,55
Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğünün 3.000 Ton 120x80 gr/m2 1. Hamur Ofset Bıbin Kağıt İhalesi sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuya duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130946


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Tam 8.299 8.402 84,00  
Yarım 4.069 4.111 41,00  
Çeyrek 2.034 2.056 21,00  
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