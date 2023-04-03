***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu3.000 Ton 120x80gr/m2 1. Hamur Ofset Bobin Kağıt İhalesiİhaleyi Açan TarafMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Devlet Kitapları Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi17/03/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih30/03/2023İhale Sonucuİtiraz sonucu beklenmiş ve ihaleyi açan tarafın daveti ile sözleşme imza edilmiştir.İhale Bedeli65.580.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım65.580.000 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%3,55AçıklamalarMilli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğünün 3.000 Ton 120x80 gr/m2 1. Hamur Ofset Bıbin Kağıt İhalesi sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuya duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130946BIST