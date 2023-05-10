***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu8.000 Ton 120 cm x80gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt İhalesiİhaleyi Açan TarafMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Devlet Kitapları Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi08/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih09/05/2023İhale Sonucu8.000 Ton 120 cm x80gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt uhdemizde kalmıştır.İhale Bedeli183.200.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım183.200.000,00 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%50,13 (31.03.2023 Gelir Tablosu Brüt Satış Hasılatı)AçıklamalarMilli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğünün 8.000 Ton 120 cm x80 gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt ihalesi şirket uhdesinde kalmıştır. Sözleşme imzalama süreci devam etmektedir. Kamuya duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149613BIST