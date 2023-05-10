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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

10.05.2023 16:27
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
8.000 Ton 120 cm x80gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Devlet Kitapları Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/05/2023
İhale Sonucu
8.000 Ton 120 cm x80gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
183.200.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
183.200.000,00 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%50,13 (31.03.2023 Gelir Tablosu Brüt Satış Hasılatı)
Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğünün 8.000 Ton 120 cm x80 gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt ihalesi şirket uhdesinde kalmıştır. Sözleşme imzalama süreci devam etmektedir. Kamuya duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149613


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