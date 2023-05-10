***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
10.05.2023 16:27
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Bildirim İçeriği
İhale Konusu
8.000 Ton 120 cm x80gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Devlet Kitapları Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/05/2023
İhale Sonucu
8.000 Ton 120 cm x80gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt uhdemizde kalmıştır.
İhale Bedeli
183.200.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
183.200.000,00 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%50,13 (31.03.2023 Gelir Tablosu Brüt Satış Hasılatı)
Açıklamalar
Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğünün 8.000 Ton 120 cm x80 gr/m2 1. Hamur Bobin Kağıt ihalesi şirket uhdesinde kalmıştır. Sözleşme imzalama süreci devam etmektedir. Kamuya duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149613
BIST
16:474.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -33,32
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
16:4719,5515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
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19,5769
En Düşük
19,4851
16:4721,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0775
|Açılış
|: 22,7800
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|Önceki Kapanış
|: 22,4600
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21,5095
En Düşük
21,3125
16:471.280,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,93
|Açılış
|: 1.280,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.272,29
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EGPRO
|58,85
|40.863.733
|% 10,00
|
|BRSAN
|137,50
|290.402.171
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.170.669
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.064.088
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|174.631.867
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|3.995.249
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.644.815
|% -9,96
|
|IZINV
|19,89
|9.505.847
|% -8,43
|
|AYEN
|19,02
|45.386.188
|% -8,12
|
|ISCTR
|12,58
|4.292.784.241
|% 3,80
|
|KCHOL
|87,30
|2.892.458.273
|% 0,52
|
|THYAO
|127,30
|2.075.433.550
|% -1,16
|
|SISE
|37,16
|1.889.121.363
|% -0,91
|
|CWENE
|113,10
|1.752.626.357
|% -4,31
|
|ISCTR
|12,58
|4.292.784.241
|% 3,80
|
|YKBNK
|10,52
|1.642.787.194
|% 1,25
|
|EKGYO
|5,52
|553.395.670
|% 0,55
|
|AKBNK
|16,86
|1.689.174.601
|% 0,90
|
|DOHOL
|8,52
|573.498.759
|% -3,07
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5326
|19,5367
|% 0,12
|
|Euro
|21,4666
|21,4715
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,5984
|24,7217
|% 0,16
|
|Frank
|21,8841
|22,0159
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1944
|5,2204
|% 0,12
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.039
|2.039
|4,48
|
|Altın Gr.
|1.278
|1.278
|1,39
|
|Cumhuriyet
|9.319
|9.460
|57,00
|
|Tam
|9.286
|9.527
|75,72
|
|Yarım
|4.573
|4.703
|44,00
|
|Çeyrek
|2.279
|2.337
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,05
|
|B. Petrol
|76,55
|76,55
|-0,89
|