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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

06.06.2023 09:00
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
8.000 Ton 120 cm x 80gr/m2 1.Hamur Bobin Kağıt İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Devlet Kitapları Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/05/2023
İhale Sonucu
8.000 Ton 120 cm x 80gr/m2 1.Hamur Bobin Kağıt ihalesinin sözleşmesi 05.06.2023 tarihinde imzalanmıştır.
İhale Bedeli
183.200.000,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
183.200.000,00 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%50,13 (31.03.2023 Gelir Tablosu Brüt Satış Hasılatı)
Açıklamalar

10/05/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü'nün 8.000 Ton 120cm x 80 gr/m2 1.Hamur Bobin Kağıt İhalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı ve sözleşme sürecinin devam ettiği bildirilmişti. 23.05.2023 tarihli açıklamamız ile Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısının 22/05/2023 tarihinde iletildiği duyurulmuştu.05.06.2023 tarihinde 183.200.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuya saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156262


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