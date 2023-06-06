***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu8.000 Ton 120 cm x 80gr/m2 1.Hamur Bobin Kağıt İhalesiİhaleyi Açan TarafMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Devlet Kitapları Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi08/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih09/05/2023İhale Sonucu8.000 Ton 120 cm x 80gr/m2 1.Hamur Bobin Kağıt ihalesinin sözleşmesi 05.06.2023 tarihinde imzalanmıştır.İhale Bedeli183.200.000,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım183.200.000,00 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%50,13 (31.03.2023 Gelir Tablosu Brüt Satış Hasılatı)Açıklamalar10/05/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapmış olduğumuz bildirimde Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü'nün 8.000 Ton 120cm x 80 gr/m2 1.Hamur Bobin Kağıt İhalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı ve sözleşme sürecinin devam ettiği bildirilmişti. 23.05.2023 tarihli açıklamamız ile Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından şirketimize işin uhdemizde kaldığına dair komisyon karar yazısının 22/05/2023 tarihinde iletildiği duyurulmuştu.05.06.2023 tarihinde 183.200.000 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156262BIST