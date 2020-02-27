***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 27.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Peşin 0,6756593 67,56593 15 0,5743104 57,43104Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 27.04.2020 29.04.2020 28.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 0 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 0 0F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.02.2020 tarihinde aldığı karara göreŞirketin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildiTürkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 44.465.220,66 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 44.730.222,22 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamdaa. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 2.236.511,11 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 42.310.027,88 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 8.462.005,58 TL' nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 422.287,10 TL nakit kar payı verilmesine,d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 27.010.110,44 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 3.326.940,31 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,f. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 35.472.116,02 TL, net 30.151.298,62 TL dağıtılmasına,g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 67,5659 nispetinde ve 0,675659 TL brüt, % 57,4310 nispetinde ve 0,574310 TL net nakit temettü ödenmesine,h. Yukarıda açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 27 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlanılmasına,karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 ALKA Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.301.139,63Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 57.006.471 57.965.697,564. Vergiler ( - ) 12.541.250,34 13.235.475,345. Net Dönem Kârı 44.465.220,66 44.730.222,226. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.236.511,11 2.236.511,118. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.228.709,55 42.493.711,11Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 42.228.709,55 42.493.711,119. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 81.318,33 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.310.027,88 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.462.005,58 0* Nakit 8.462.005,58 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 422.287,1 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 422.287,1 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 27.010.110,44 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.326.940,31 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.007.366,12 3.272.367,6820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 2.153,66 0 0 0,5743104 57,43104B Grubu 1.722,93 0 0 0,5743104 57,43104C Grubu 1.802,19 0 0 0,5743104 57,43104D Grubu 64,32 0 0 0,5743104 57,43104E Grubu 683.429,44 0 1,62 0,5743104 57,43104F Grubu 29.462.126,08 0 69,77 0,5743104 57,43104TOPLAM 30.151.298,62 0 71,4 0,5743104 57,43104Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821945BIST