Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

11.08.2023 15:23
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hıdır Mehmet Çolpan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mehmet C. Nazım Barbarosoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Rabia Meryem Kocabaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özay Kora Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Mehmet C. Nazım Barbarosoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Rabia Meryem Kocabaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Özay Kora Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Rabia Meryem Kocabaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet C. Nazım Barbarosoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hıdır Mehmet Çolpan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184449


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:137.682
Değişim :  3,23% |  240,33
Açılış :  7.453  
Önceki Kapanış :  7.442  
En Düşük
7.398 En Yüksek
7.685
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 21,34 52.015.838 % 10,00  
SAYAS 58,85 153.900.817 % 10,00  
PAPIL 25,08 130.736.135 % 10,00  
ONCSM 238,80 189.597.314 % 10,00  
RUBNS 39,38 154.737.055 % 10,00  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Dolar 27,0451 27,0496 % 0,19  
Euro 29,6919 29,7053 % 0,23  
Sterlin 34,2423 34,4140 % 0,26  
Frank 30,7020 30,8870 % 0,00  
Riyal 7,1885 7,2246 % 0,09  
daha fazla
17:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 5,64  
Altın Gr. 1.666 1.667 4,56  
Cumhuriyet 11.369 11.541 -12,00  
Tam 11.123 11.213 25,00  
Yarım 5.570 5.632 12,00  
Çeyrek 2.785 2.816 6,00  
Gümüş.Ons 22,75 22,77 0,05  
Gümüş Gr. 19,73 19,76 0,01  
B. Petrol 86,55 86,55 0,15  
Seans Raporu 17:11
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru