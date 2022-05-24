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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

24.05.2022 17:27
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
1. ve 2. press bölümünün konstrüksiyonun yenilenmesi, hidrolik sisteme dönüştürülmesi ve bölüm ile ilgili kontrol sistemlerinin yenilenmesi yatırımı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
1.375.000 Euro
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,12
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
44,18
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,26
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
105,11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
3,31
Alım Koşulları
%70 Peşin, %15 6 ay sonra, %10 teslimde ve %5 devreye alındığında
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.07.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Üretim ve enerji verimliliğini, aynı zamanda üretim kalitesini artıracak ve üretimin faaliyetinin sürekliliğini sağlayacak
Karşı Taraf
Bellmer GMBH
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/05/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Teknik kadro ve yönetim değerlendirmesi yeterli görüldü.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Üretim ve enerji verimliliğini, aynı zamanda üretim kalitesini artıracak, teknik kadrolarımız ve yöneticilerimiz tarafından tespit edilmiş olunan ve yapılması zaruri görülen, üretim faaliyetinin sürdürülebilirliğini devam ettirecek, mevcut üretim hattındaki 1. ve 2. press bölümünün konstrüksiyonun yenilenmesi, hidrolik sisteme dönüştürülmesi ve bölüm ile ilgili kontrol sistemlerinin yenilemesi yatırımı yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032123


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