***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği1. ve 2. press bölümünün konstrüksiyonun yenilenmesi, hidrolik sisteme dönüştürülmesi ve bölüm ile ilgili kontrol sistemlerinin yenilenmesi yatırımıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi24.05.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli1.375.000 Euroİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,12Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)44,18Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,26Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)105,11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)3,31Alım Koşulları%70 Peşin, %15 6 ay sonra, %10 teslimde ve %5 devreye alındığındaİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.07.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜretim ve enerji verimliliğini, aynı zamanda üretim kalitesini artıracak ve üretimin faaliyetinin sürekliliğini sağlayacakKarşı TarafBellmer GMBHKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/05/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniTeknik kadro ve yönetim değerlendirmesi yeterli görüldü.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarÜretim ve enerji verimliliğini, aynı zamanda üretim kalitesini artıracak, teknik kadrolarımız ve yöneticilerimiz tarafından tespit edilmiş olunan ve yapılması zaruri görülen, üretim faaliyetinin sürdürülebilirliğini devam ettirecek, mevcut üretim hattındaki 1. ve 2. press bölümünün konstrüksiyonun yenilenmesi, hidrolik sisteme dönüştürülmesi ve bölüm ile ilgili kontrol sistemlerinin yenilemesi yatırımı yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032123BIST