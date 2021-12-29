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***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

29.12.2021 15:40
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı


***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İzmir İli,Kemalpaşa İlçesi,Kırovası Mevkii Ada N 575, 5 no'lu parselde kayıtlı 8.184 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Satış Bedeli
26.188.800.-TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%49,88
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%9,76
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%109,18
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,78
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%6,09
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.12.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
İhtiyaç fazlası gayrimenkul olup, faaliyetlerimize etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
18.051.544,07- TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış karı işletme sermayesine eklenecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yok
Karşı Taraf
Adalya Tobacco Tütün Mamülleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İişkisi Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Emsal araştırması
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Teklif edilen satış bedeli emsal bedelin yaklaşık %50 üzerinde olması ve zaman sınırı sebebi ile
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

29/12/2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmış olan ihtiyaç fazlası gayrimenkul (arsa) satışından elde edilen 18.051.544,07-TL satış karı işletme sermayesi olarak değerlendilirecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986883


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Altın Gr. 734 734 47,81  
Cumhuriyet 4.982 5.057 335,00  
Tam 4.956 5.085 338,38  
Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
Gümüş.Ons 22,78 22,80 -0,04  
Gümüş Gr. 9,27 9,29 -0,02  
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