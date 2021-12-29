***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİzmir İli,Kemalpaşa İlçesi,Kırovası Mevkii Ada N 575, 5 no'lu parselde kayıtlı 8.184 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Satış Bedeli26.188.800.-TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%49,88Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%9,76Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%109,18Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,78İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%6,09Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisiİhtiyaç fazlası gayrimenkul olup, faaliyetlerimize etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı18.051.544,07- TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış karı işletme sermayesine eklenecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokKarşı TarafAdalya Tobacco Tütün Mamülleri Sanayi Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİişkisi Yoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEmsal araştırmasıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniTeklif edilen satış bedeli emsal bedelin yaklaşık %50 üzerinde olması ve zaman sınırı sebebi ileDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar29/12/2021 tarih ve 2021/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda yapılmış olan ihtiyaç fazlası gayrimenkul (arsa) satışından elde edilen 18.051.544,07-TL satış karı işletme sermayesi olarak değerlendilirecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986883BIST