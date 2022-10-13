***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.10.2022 17:12
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11802 sayılı yazılı talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliğinin "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" başlığını taşıyan 8'inci maddesi gereğince yaptığımız açıklamadır: Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz paylarında görülen fiyat ve miktar hareketlerine neden olabilecek Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071682
BIST
17:373.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 37,90
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:3718,5784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:3718,0751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:37983,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -15,25
|Açılış
|: 983,54
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:35
|MZHLD
|76,45
|36.108.186
|% 10,00
|
|BARMA
|63,80
|223.246.145
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|26.915.214
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|207.280.240
|% 9,99
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|27,84
|10.293.889
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|838.184.706
|% -9,93
|
|HKTM
|66,50
|102.743.741
|% -9,89
|
|BUCIM
|4,19
|283.835.869
|% -8,52
|
|THYAO
|87,50
|7.588.894.700
|% 2,82
|
|SASA
|86,95
|3.199.845.961
|% 6,17
|
|PETKM
|14,85
|2.324.790.691
|% 1,37
|
|AKBNK
|13,03
|2.318.791.197
|% 0,77
|
|ASELS
|31,24
|1.933.964.048
|% -1,20
|
|EKGYO
|4,15
|1.313.160.356
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,39
|1.842.142.833
|% 2,32
|
|ISCTR
|8,25
|1.671.264.870
|% 0,00
|
|ODAS
|8,21
|1.540.870.573
|% 5,39
|
|AKBNK
|13,03
|2.318.791.197
|% 0,77
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5730
|18,5825
|% 0,09
|
|Euro
|18,0503
|18,0786
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,7434
|20,8474
|% 0,95
|
|Frank
|18,4167
|18,5277
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-25,95
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-15,51
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.651
|6.711
|-82,00
|
|Yarım
|3.241
|3.281
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.640
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,58
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,28
|
|B. Petrol
|91,87
|91,87
|-0,58
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50KIMMR
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 925, 406 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TCELL, TUPRS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, AKSEN, HEKTS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 73 artarak (% 1.28 ) 3, 155
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AZTEK, ARASE, COSMO, BAYRK, IZMDC, YEOTK, KLRHO, CELHA, YAPRK, GESAN