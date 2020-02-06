***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİnterpap Dış Ticaret Mümessillik A.Ş. firmasından ticari alacağımıza ilişkin dava sürecinde İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde firma sahipleri M. Zeki Üçdoğan ve Aytaç Erkaya hakkında açtığımız dava 06.12.2018 tarihinde 2018/1261 sayılı karar ile lehimize sonuçlanmıştı. Davalılar istinaf mahkemesine başvurmuş olup istinaf mahkemesi süreci devam etmektedir.İnterpap firması sahipleri hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde de 2016 / 287 Esas Sayılı dosya ile HİLELİ İFLAS SUÇUNDAN ceza davası açılmıştı.Bugünkü ( 06.02.2020 ) karar duruşmasında sanıklar M. Zeki Üçdoğan ve Aytaç Erkaya hakkında suçları sabit görülerek (istinaf yolu açık olmak üzere) 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817418BIST