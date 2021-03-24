***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 09:07
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 23.03.2021 tarihinde aldığı karara göre
Türk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.03.2021 Tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinden Sayın Ferit KORA 'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Sayın Adem Haluk KORA 'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920077
BIST
12:171.394
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.377
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En Düşük
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8,0444
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7,8310
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En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:17
|PRZMA
|5,39
|6.600.687
|% 10,00
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|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.478.145
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.630.433
|% 9,98
|
|VAKKO
|17,91
|3.001.286
|% 9,94
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|263.379.529
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,22
|2.434.043.186
|% 0,42
|
|SASA
|47,18
|673.307.745
|% 8,11
|
|SISE
|7,19
|378.678.604
|% 1,70
|
|PETKM
|5,57
|364.919.437
|% 3,72
|
|AKBNK
|4,90
|336.485.558
|% 2,08
|
|GARAN
|7,22
|2.434.043.186
|% 0,42
|
|TSKB
|1,41
|125.429.040
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|186.711.932
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,90
|146.974.898
|% 2,70
|
|GSRAY
|3,64
|263.379.529
|% -3,70
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9619
|7,9723
|% 0,41
|
|Euro
|9,4473
|9,4828
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,8871
|10,9417
|% -0,01
|
|Frank
|8,4764
|8,5275
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1165
|2,1271
|% 0,26
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,82
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,68
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|28,00
|
|Tam
|2.918
|2.994
|29,86
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|14,44
|
|Çeyrek
|707
|724
|7,23
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,09
|
|B. Petrol
|62,00
|62,00
|1,21
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