***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 23.03.2021 tarihinde aldığı karara göreTürk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.03.2021 Tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinden Sayın Ferit KORA 'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ve Sayın Adem Haluk KORA 'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920077BIST