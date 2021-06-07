***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2021 13:11
***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak davacı olduğumuz, Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan' dan, toplam alacaklarımızdan 6.032.488-TL' lık kısmına ait dava 06.12.2018 tarihinde T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmüş oybirliği ile verilen karar şirketimiz lehine sonuçlanmıştı. Davalılar bu karara karşı istinafa başvurmuşlardı. İstinaf başvurusunun karar sonucu da lehimize sonuçlandı. T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 43. Hukuk Dairesi 22.04.2021 tarihi itibariyle 2021/540 karar numarası ile, 6.032.488-TL'nın 10 Eylül 2014 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte Aytaç Erkaya ve Mehmet Zeki Üçdoğan' dan alınarak Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940492
BIST
17:271.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,75
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.433
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1.451
En Düşük
1.433
17:278,6286
En Yüksek
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|: -0,44%
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|Açılış
|: 8,6200
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|Önceki Kapanış
|: 8,6320
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8,6912
En Düşük
8,5973
17:2710,5189
En Yüksek
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|: -0,30%
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|Önceki Kapanış
|: 10,5000
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10,5685
En Düşük
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|Açılış
|: 524,88
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|Önceki Kapanış
|: 526,99
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527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ATATP
|29,04
|10.448.534
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.577.998
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.229.144
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.974.249
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,75
|3.745.490
|% 9,01
|
|METUR
|22,50
|24.034.350
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.500,50
|2.147.424
|% -7,08
|
|YESIL
|72,00
|19.195.012
|% -6,49
|
|DERHL
|5,17
|14.404.442
|% -6,34
|
|GARAN
|8,27
|1.276.300.898
|% 2,10
|
|THYAO
|14,30
|1.237.088.537
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,20
|670.840.025
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,77
|537.046.109
|% 0,26
|
|SISE
|8,16
|488.318.135
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,99
|364.844.220
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,25
|381.918.996
|% 1,81
|
|GARAN
|8,27
|1.276.300.898
|% 2,10
|
|BOBET
|4,09
|438.163.284
|% -3,31
|
|THYAO
|14,30
|1.237.088.537
|% 1,85
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6256
|8,6286
|% -0,44
|
|Euro
|10,5124
|10,5189
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,1916
|12,2527
|% -0,35
|
|Frank
|9,5729
|9,6306
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% -0,41
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-0,34
|
|Altın Gr.
|524
|525
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,71
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,33
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